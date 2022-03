Ángela Aguilar: la historia del galán “secreto” y las mil 500 rosas que recibió después de un concierto

Recientemente pasó un incómodo momento durante una presentación debido a que se quedó sin falda. Sin embargo, siguió con su concierto y mostró a los asistentes su profesionalismo.

Durante su estadía en EE. UU., Ángela Aguilar hizo una pausa y participó en una actividad vía streaming correspondiente al programa El show de Piolín.

La cantante ha arrancado suspiros a multitudes y se conoce que tiene varios pretendientes. Durante su participación en el programa, Ángela habló de su situación amorosa y confesó que tiene un pretendiente que le obsequia rosas con frecuencia.

Según lo que comentó la cantante, recibió un romántico regalo de un misterioso galán y ese dato sorprendió a sus admiradores debido que la hija de Pepe Aguilar no acostumbra a compartir detalles de su vida privada.

Ángela Aguilar afirmó que no le gusta que le manden flores debido a que se aflige al verlas marchitarse. Sin embargo, en una ocasión las aceptó y se quedó sin palabras al ver que eran mil 500 rosas.

“Yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir. No quiero que me regalen flores, si me quieren regalar algo escríbanme una carta, algo así, pero esta vez sí las acepté y fueron como mil 500 rosas llegaron a mi hotel y mi show“, contó la cantante, pero no reveló la identidad del “galán”.