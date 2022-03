Ángela Aguilar: cuáles son las exigencias y rituales que la cantante tiene antes de salir al escenario

Debido a sus múltiples presentaciones en vivo durante su corta pero exitosa carrera, Ángela Aguilar cuenta con varias exigencias y rituales previos a salir al escenario en búsqueda de prepararse de la mejor manera y dar un gran espectáculo a sus seguidores.

Por medio de un video difundido en redes sociales, la intérprete de Dime cómo quieres confesó las exigencias que tiene para su camerino antes de comenzar un concierto.

Ángela Aguilar reveló que le gusta tener en su camerino velas, incienso de palo santo, cuarzos y piedras especiales que sirven para atraer energía positiva y llenarla de tranquilidad previo a salir al escenario.

De igual forma, la cantante de 18 años aseguró que antes de sus conciertos su camerino tiene que estar repleto de rosas blancas, las cuales ofrecen luz y tranquilidad, fruta, agua y sopas instantáneas.

Añadido a esto, la “princesa del regional mexicano” también confesó los rituales que realiza previo a sus conciertos con el fin de mejorar su concentración y atraer tranquilidad y equilibrio durante su presentación.

Durante una entrevista, Ángela Aguilar informó que antes de salir al escenario no realiza ninguna actividad para estar atenta al espectáculo y come varias horas antes para no interrumpir su preparación.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Trato de comer unas 2 o 3 horas antes del show para poder estar bien vocalmente”, confesó en una entrevista con Maxine Woodside y Thera Soto.

Asimismo, reconoció que se aísla de las personas y que 15 minutos antes del concierto no deja que nadie se le acerque o la toque.

“Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, añadió.