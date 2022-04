Ángela Aguilar: quién fue la persona que filtró las fotos sobre la relación de la cantante con Gussy Lau

“Me siento triste, defraudada. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, indicó la hija de Pepe Aguilar por medio de un video.

Días antes del pronunciamiento de Ángela Aguilar, el compositor Gussy Lau confirmó la relación entre ambos y aseguró que fue su responsabilidad de que las fotos de su noviazgo con la cantante de 18 años hayan sido filtradas.

Lea también: Ángela Aguilar: las declaraciones de la artista sobre los motivos por los que no agradeció al adulto mayor que le abrió la puerta

Asimismo, el compositor mexicano reveló que fue él quien subió estas imágenes a sus close friends de Instagram, pero uno de sus amigos hizo screenshot de la publicación y la comenzó a propagar por redes sociales.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo. Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, confesó.

Lea más: Pepe Aguilar se pronuncia luego de la filtración de las fotografías de Ángela y Gussy Lau

Para finalizar, Gussy Lau reveló que las fotografías fueron tomadas en un momento de diversión con sus amigos y Ángela Aguilar, cuando entre bromas acercó su lengua al rostro de la intérprete de música regional mexicana.