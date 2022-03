Ángela Aguilar: quiénes son los amores platónicos de la cantante (y qué se sabe sobre su actual situación sentimental)

Para sorpresa de sus fanáticos, algunos detalles de la vida de la cantante de 18 años han sido revelados en el programa Herencia de familia: Los Aguilar, especial de televisión dedicado a la exitosa familia de intérpretes mexicanos.

Frente a las cámaras, Ángela Aguilar abrió su corazón y reveló algunos detalles inéditos de su vida íntima y familiar. Uno de los que más llamó la atención fue el “amor” que sintió por dos celebridades del mundo del espectáculo cuando tan solo era una niña.

Debido a su gusto por las telenovelas, la intérprete de Ahí donde me ven confesó que cuando tenía tan solo 8 años, y no sabía nada sobre el amor, se enamoró de manera platónica de William Levy y Pablo Montero.

Según sus declaraciones, ella sintió sus primeros enamoramientos de ambos artistas debido a que eran los protagonistas de algunas producciones televisivas que veía durante su infancia.

“Yo te puedo contar que de chiquita estaba enamorada de William Levy porque lo veía. Y de Pablo Montero, es que yo tenía como ocho años y yo decía ‘le voy a cantar y va a ser lo máximo’”, reveló Ángela Aguilar.

Los rumores en torno a la vida sentimental de Ángela Aguilar han sido una constante desde que la talentosa artista irrumpiera en la escena musical en México.

No obstante, la hija de Pepe Aguilar ha guardado silencio sobre su situación amorosa actual, de la cual se sabe muy poco debido a la cautela que ha tenido la cantante mexicana.

A pesar de esto, la intérprete de 18 años reveló dio algunas pistas sobre su vida sentimental al confesar estar “súper enamorada” de la vida y aclaró que en el momento que esté en una relación, no la hará pública en redes sociales para mantener su privacidad.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”, indicó en una entrevista para Univisión.