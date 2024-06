Ángela Aguilar admitió haber sufrido de ansiedad y depresión luego de confirmar su relación con el cantante de música regional Christian Nodal. La integrante más pequeña de la Dinastía Aguilar reveló que luego de hacer público su noviazgo, comenzó a recibir comentarios negativos juzgándola y señalándola como la “tercera en discordia”.

Solo ha pasado una semana desde la confirmación del amorío entre Nodal y Ángela Aguilar, y los dos continúan siendo tendencia en Internet y no necesariamente de forma positiva.

En las redes sociales de la cantante, se observan comentarios en contra de Ángela. En lugar de celebrar su música o sus éxitos, las publicaciones de la mexicana están llenas de mensajes sobre su culpabilidad en la ruptura entre Nodal y Cazzu, quienes además tienen una hija de 9 meses.

En una entrevista para la revista “Quien”, Aguilar afirmó que, aunque no se defiende constantemente de las críticas negativas, estas si le afectaron, generándole ansiedad y depresión.

“Los comentarios al principio me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión”, confesó Ángela durante la entrevista.

Después de esta revelación, Ángela no compartió más detalles sobre cómo logró superar esto, o cómo está manejando estos problemas que suelen ser comunes entre los artistas, especialmente con la aparición de las redes sociales.

La verdad es que Nodal y Ángela Aguilar se merecen una cancelada, todo nuestro apoyo a Cazzu y una disculpa pública a Belinda pic.twitter.com/5XLSzkMEYu — ☻ (@milo_zu) June 10, 2024

Los comentarios negativos

Después de haber anunciado su relación, los comentarios en las publicaciones de Ángela se llenaron de mensajes nocivos de internautas en desacuerdo con las acciones de la cantante.

Fueron tantos los comentarios, que Ángela recientemente desactivó los comentarios de sus últimas dos publicaciones. Sin embargo, esto no evitó que los usuarios emitieran su opinión.

“No se construye la felicidad con el dolor de otra mujer, hoy fue con Cazzu, el día de mañana serás tú”, decía uno de los mensajes en una publicación de Telemundo en el que se hablaba de los logros de Aguilar.

Otros comentarios tienen un tono más humorístico, sin dejar de ser igual de crueles. “Dora la separadora”, se leía en un mensaje, haciendo referencia también, al corte del pelo de la artísta. Mientras que otro decía: “El puesto de amante quedó disponible”.

Otras polémicas

La nueva relación de Ángela es la más reciente de una serie de polémicas que han puesto bajo el ojo público a la cantante mexicana.

Durante el 2022, recibió críticas del público mexicano luego de enaltecer sus raíces argentinas durante el Mundial de Futbol, torneo que ganó el país suramericano.

Asimismo, fue señalada también por utilizar relleno en sus pantalones y así aparentar tener una figura más curvilínea durante sus conciertos. Aunque estas son suposiciones.

A pesar de estar atravesando esta situación, Ángela reitera que prefiere seguir siendo honesta, aunque esto signifique que se generen más comentarios en su contra.

“Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo y eso me ha metido en muchos problemas (…) yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo que por las cosas que callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita. Hay mucha gente hipócrita en esta industria – otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa – que solo dice lo que la gente quiere escuchar y yo no estoy para eso”, aseguró Ángela.

Información recopilada por Milenio, Infobae y Telediario