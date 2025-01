Bad Bunny corrige a National Geographic por el “sapo concho”

Tras el lanzamiento del sexto álbum Debí tirar más fotos de Bad Bunny el pasado 5 de enero, se ha generado mucha conversación debido a que le rinde un homenaje a su natal Puerto Rico.

El álbum contiene 17 melodías y aborda temas sobre migración y ambientales.

Desde entonces, el conejo malo se ha apoderado de las listas de Spotify. Si bien, ya había sido el latino más escuchado del mundo, según el Spotify Wrapped 2024.

Luego del lanzamiento, National Geographic hizo una publicación en la cual menciona las amenazas que sufren diversas especies de anfibios en Puerto Rico. Sin embargo, hizo referencia al "coquí", una rana propia de ese país que también está amenazada, pero que es distinta la "sapo concho".

"El coquí, un ícono de Puerto Rico, se ve amenazado por el desarrollo y el cambio climático. Los biólogos esperan que el nuevo álbum de Bab Bunny, que destaca la difícil situación del coqui, concientice sobre la crisis que enfrentan tanto la rana como el propio Puerto Rico", anotó National Geographic en X.

