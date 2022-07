Belinda de vacaciones con Jared Leto (La relación entre ambos y cómo le enseña a hablar español)

La relación que existe entre Jared Leto y Belinda no es reciente. Desde años atrás la intérprete de Luz sin gravedad comentó que mantiene una relación con el artista estadounidense, incluso él conoce a varios integrantes de su familia. Este 30 de julio la cantante compartió unas fotografías de sus vacaciones en Italia, en donde se ve al vocalista de 30 Seconds to Mars.

Sin embargo, este 30 de julio Belinda compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías de sus vacaciones. En ella se ve acompaña de la maquillista Bere de la Rosa y de Jared Leto, con quien se ha rumorado que en algún momento tuvieron una relación amorosa.

En una de las fotografías de la protagonista de Bienvenidos a Edén se ve a Jared Leto con una camisa azul y un sombrero mexicano. Además, en un vídeo compartido por la artista se ve al vocalista de 30 Seconds to Mars hablando en español.

Mientras están escalando, le piden que grite “eso mamona” para animar a una de las acompañantes del viaje, sin embargo, no se ve a quién. Ante esto el cantante cumple gritando lo que le piden y luego ríe.

Desde días anteriores Belinda ha compartido historias de Instagram con imágenes de su viaje por Europa. Según se comenta en redes sociales, los artistas se encuentran en Italia. Incluso, se rumora que continúan en ese país.

Relación entre Belinda y Jared Leto

Desde años atrás Belinda dio a conocer que mantiene una buena amistad con Jared Leto. Sin embargo, a inicios del 2020, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, ambos hicieron varias transmisiones en vivo juntos a través de Instagram. Por ello comenzó el rumor de un romance entre los dos artistas.

Sin embargo, la intérprete de Bella traición aclaró que no mantenía ninguna relación amorosa, sino que su amistad tenía casi una década, pero fue hasta ese momento que la dieron a conocer para animar a la gente ante la crisis mundial que se vivía.

“Hace más de ocho años nos llevamos muy bien y siempre me está compartiendo lo que hace. me regaña porque sabe que no siempre me quedo en mi casa todo el tiempo. Conoce a mi papá, conoce a mi abuela… Siempre me está mandando noticias de México”, dijo en su momento Belinda, según indica el portal Infobae.

Sus conversaciones en las transmisiones en vivo se caracterizaban porque la artista le enseñaba al intérprete de The Kill palabras en español y él se esforzaba en pronunciarlas de forma correcta.