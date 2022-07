¿Indirectas a Belinda?: Christian Nodal comparte en sus redes sociales adelanto de sus nuevas canciones

Otro detalle que captó la atención son las letras de las canciones, con temática de desamor y lo difícil que es olvidar a una persona.

“No somos fácil de olvidar, no somos fácil de olvidar“, dice una de las nuevas canciones del intérprete. Algunos usuarios empezaron a teorizar de que se trataba de una letra dedicada a su ex pareja Belinda.

La otra canción tiene como letra “Cantando las de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único al que le ha pasado… el compa de al lado también todo lo perdió”.

La letra continúa: “Por amar a ciegas se volvió sordo y de su tropiezo ya nunca se levantó, lo decía mi nana…el amor puede matar“.

Al final de la segunda canción, hay un extracto de la letra que dice “Por eso solo busco una diablita pa’ bailar“, mientras se ve a Nodal junto a sus amigos.

Muchos usuarios coincidieron que la última sección de la letra podría hacer alusión a la actual pareja de Nodal, Cazzu, debido a una canción que hizo la rapera argentina donde aparece un extracto que dice “Pa’ que se suelte toa’ la diablita”.

Muchos rumores dicen que la nueva vivienda de Nodal se encuentra en algún lugar de Argentina, para supuestamente estar cerca de su nueva pareja.

Belinda

Al igual que Nodal, Belinda también ha causado dudas con respecto a si sus nuevos trabajos musicales están dedicados a su expareja.

El 12 de julio la modelo y cantante lanzó su nueva canción llamada A las 12, tema que, según sus seguidores, podría tratarse también de una indirecta a su pasada relación con al cantante regional mexicano.

Aunque la cantante española no menciona directamente a su expareja en la canción, hay una publicación que hizo en sus redes sociales que fortalecen la teoría de que A Las 12 estaría dedicada a Nodal.

“Dos artistas de voz irrepetible y corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían. Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?”, dice la publicación.