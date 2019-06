Big Little Lies: la serie con la que tiene que ponerse al día

Big Little Lies estrena su segunda temporada (Foto Prensa Libre: HBO).

Esta nota está libre de spoilers…

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz. Ahora, también, Meryl Streep.

Big Little Lies es una serie que quizás no acapara toda la atención pero que desde su elenco ya debería de ser una señal de alerta.

Más cuando recién estrenó su segunda temporada, a través de HBO, en la que se incorpora la múltiple ganadora del Óscar, Streep. El talento está garantizado.

Sin ánimos de entrar a spoilers, porque no los habrá, es bueno sentar un precedente sobre qué se trata la historia.

Se vale mencionar que se desarrolla en un suburbio en California en el que varias mujeres de clase alta, madres todas, se enfrentarán y se conciliarán por un suceso común: un asesinato.

Un fundamento literario

¿Trillado? Quizás. Lo que no es rutinario es cómo se desenvuelve el guión. Es una ventajas de las series, hay que decirlo, y no será cansado reiterarlo, que suelen permitir un nivel de profundidad que ya supera a las películas.

Eso sucede con esta serie que, traducida literalmente, es Mentiras grandes y pequeñas. Una contradicción, pero un recordatorio de cómo mentir crea una serie de obstáculos en escenarios que parecen imperturbables.

Es aquí donde entra una de las virtudes del programa, y una estrategia recurrente de las productoras. Big Little Lies está inspirada en un libro homónimo publicado en 2014 y escrito por Liane Moriarty.

La novela rápidamente ascendió en las listas de los más vendidos del New York Times. Un best seller. Y como para que no.

Es un relato trepidante. Que una historia en los suburbios, madres y amas de casa no confunda a los escépticos. Engancha pero no sofoca. Hábilmente, devela detalles pero no los saca a luz demasiado pronto.

Todo eso ocurre con Kidman, Witherspoon, Woodley y compañía cargando con las emociones y los diálogos. Algo bien hizo el equipo de productores para convencer actrices que suelen estar vinculadas al cine.

Fue una apuesta ganadora. Es una química sin excesos de componentes. Hay tensión, hay enojo como también hay satisfacción. Y, al final, un elemento inolvidable que pone a prueba toda amistad. O enemistad.

La serie se emite los domingos por HBO. Es la segunda temporada, donde está Meryl Streep. La primera deberá buscarla en HBO Go, aunque es sumamente valiosa. ¿Nos creeremos la mentira?

