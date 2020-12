¿Cambio temporal? Warner Brothers estrenará sus películas en streaming y cines en el 2021

En esta foto de archivo tomada el 25 de mayo de 2017, la actriz Gal Gadot asiste al estreno mundial de "Wonder Woman" en el Pantages de Hollywood, California. La muy retrasada secuela de superhéroes de Warner Bros. "Wonder Woman 1984" se estrenará en HBO Max y en los cines simultáneamente desde el día de Navidad en los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP).

Warner Brothers anunció que, en 2021, estrenará todas sus películas en la plataforma de streaming HBO Max, el mismo día que en cines en Estados Unidos. Entre las 17, super producciones potencialmente taquilleras, están la nueva Matrix y Godzilla vs. Kong.

Con cines cerrados por la pandemia, es una medida extraordinaria, y una con grandes repercusiones económicas, pero necesaria para sostener al estudio durante los próximos 12 meses, afirmó Ann Sarnoff, directora ejecutiva de WarnerMedia Studios, quien además calificó la medida como “temporal”.

Carlos Aguilar, crítico y experto de industria del cine dijo que “es un momento irreversible para la industria”, y aunque el estudio dice que esta iniciativa es solo por un año, él cree impulsará un cambio en el modelo de negocios de exhibición de películas.

“Les esperan días muy complicados a los cines, y no quiero decir que sea el final de la era de los cines, pero otros estudios pueden estar viendo la posibilidad de hacer lo mismo a través de las plataformas de streaming o crear sus propias plataformas de streaming”.

Warner Brothers, por su parte, lo llama un modelo híbrido. Tras un mes en su plataforma de streaming, regresará para una ventana exclusiva en cines.

Varios estudios tienen películas almacenadas, que costaron miles de millones de dólares producir. Y con estrenos postergados, necesitan generar ingresos.

En septiembre, Disney fue el primero en debutar con una película, al estrenar Mulán en su plataforma Disney plus. Pero cobró a sus suscriptores 30 dólares extra para verla.

“Es quizás ingenuo pensar que la gente va a seguir yendo al cine cuando estas películas están disponibles ahí”, afirma Aguilar.

Eso preocupa a salas de cine, clausuradas por la pandemia, algunas de las cuales están al borde de la quiebra.

Para 2021 los estrenos de Warner Bros son películas como Dune (Duna), The Suicide Squad (El escuadrón suicida), Tom & Jerry, The Conjuring: The Devil Make Me Do It, King Richard y Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro).