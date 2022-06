Christian Nodal: Todos los detalles sobre la canción de desamor que canta con la cantante Christina Aguilera

Desde artistas del género urbano como Ozuna, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso la artista se ha ganado el corazón del público latino con varias de sus obras como “Pa´mis muchachas”, “La Reina” y “Santo”.

Sin embargo, una de las colaboraciones que generó más asombro y emoción por parte de los seguidores de la artista fue el dueto con el cantante regional mexicano Christian Nodal en la canción “Cuando me dé la gana”.

Dicha colaboración no fue del conocimiento de nadie hasta su publicación el pasado 31 de mayo en varias plataformas musicales.

A pesar del secretismo el tema ha sido un rotundo éxito, ya que cuenta con más de 94 mil reproducciones en plataformas como Spotify, así como 930 mil visualizaciones en Youtube.

Lea también: Christian Nodal: el video del cantante en el que se le ve sin tatuajes en el rostro y se ha hecho viral

La reacción de los seguidores de ambos artistas ha sido en su mayoría positiva, no solo por la sorpresa de la colaboración sino por la lírica que trata del fin de una relación sentimental y el homenaje a la música regional mexicana.

“Ya no puedo más, estoy que lloro demasiado Christina me tiene bailando con sus canciones, hermosas voces“, “Christina ya no busca números ni premios, ya lo que hace ya es pura pasión” y “Espectacular , no hay otra palabra que defina mejor a Cristina Aguilera, no entiendo cómo la juventud de ahora no valora la calidad de voz” fueron algunos de los comentarios más destacados.

Lea también: “Cuando vaya quiero verte”: los supuestos mensajes con los que Christian Nodal invitó a salir a una de sus admiradoras

Aún no hay confirmación de un video oficial de la canción con la presencia de los dos cantantes, sin embargo el cantante mexicano, en una entrevista hecha al programa “Hoy” mencionó estar agradecido por la oportunidad de colaborar con una artista pop tan reconocida.

“Yo la admiro mucho, mi tía es súper fan de ella. Cuando escuché el tema yo pensé que iba a ser algo como una mezcla entre pop con regional o así y no, es mariachi”, afirma.