Denzel Washington cuenta qué hizo Will Smith después de la bofetada cuando no había cámaras

El escándalo lo desató una broma de Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, que padece alopecia, nombre médico para la severa pérdida de cabello. Smith se dirigió al escenario y le dio una bofetada. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!”, le gritó dos veces tras volver a su asiento.

Tras ese suceso, muchas cosas se han especulado y otras han surgido. Sin embargo, Denzel Washington, celebridad que estuvo cerca de ambas figuras durante la gala, se pronunció al respecto.

El sábado 2 de mayo, Washington participó en una charla durante la cumbre de liderazgo del obispo T.D. Jakes, y hablaron de diferentes temáticas.

Durante su intervención, Washington se enfocó a tratar su postura con la fe y cómo le ha ayudado durante su carrera como actor.

El actor fue cuestionado sobre su reacción en la noche de los premios Óscar y sobre lo que pasó momentos después de que Will Smith subiera al escenario a propinar un golpe a Chris Rock.

“Hay un dicho. Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal”, dijo Washington y eso quedó registrado en un video que publicó T.D. Jakes en su cuenta de Twitter.

