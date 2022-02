El día en que Ángela Aguilar cantó por primera vez en vivo una de las canciones más famosas de Selena

Durante una entrevista, Ángela Aguilar comentó lo nerviosa que se sentía al interpretar canciones de Selena en su producción discográfica y confesó que no se sentía preparada para cantar en vivo el tema Bidi Bidi Bom Bom, el cual es uno de los más conocidos de la difunta artista.

En diciembre de 2019, Ángela se encontraba de gira con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar y realizaron un concierto en conjunto en el estado de Querétaro, México.

La heredera del imperio Aguilar comentó que era su turno para salir al escenario y cantar uno de los temas más populares de Selena Quintanilla: Como la Flor.

Sin embargo, al salir en escena los músicos comenzaron a tocar la melodía de Bidi Bidi Bom Bom, lo que hizo pensar a Ángela que todo se trataba de un error en la lista de canciones de esa noche.

Sorprendida por esta situación, la cantante de 16 años comenzó a interpretar la canción e hizo su mejor esfuerzo en ese momento de presión, ya que nunca había ensayado para cantar este tema en vivo.

“Estaba inventando mi rutina de baile y en ese momento pensaba ‘madre mía, ojalá no me tropiece con este vestido’. Tiré un par de micrófonos, se me fue el aire en algunas veces pero estuvo padrísimo”, relató Ángela Aguilar.

La artista mexicana también comentó que probablemente fue su papá quien dio la orden a los músicos de tocar esta canción para ponerla a prueba.

“Salí del escenario y creo que mi papá me estaba haciendo una prueba como de ‘ a ver si te la sabes’ ‘a ver si puedes hacerlo’. Pudo salir mucho mejor, pero para no haberla ensayado y bailado jamás en la vida en vivo estuvo impresionante”, finalizó.

Esta experiencia hizo que Ángela Aguilar sobrepusiera sus nervios de interpretar canciones de Selena Quintanilla y la alentó a lanzar meses más tarde el álbum Baila Esta Cumbia, disco en el cual la joven artista interpretó varios temas de la fallecida ex integrante de Los Dinos.

Actualmente, Ángela Aguilar es considerada como una de las artistas con más proyección en la escena musical y se encuentra planeando una gira de conciertos por México y Estados Unidos, la cual dará inicio a principios de julio de este año.