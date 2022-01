Ángela Aguilar habla sobre su relación con Vicente Fernández y Carlos Slim

La heredera de la dinastía Aguilar aseguró que se encuentra muy feliz siguiendo los pasos de su padre dentro de la música regional mexicana y confesó que no se ve cantando reguetón, género al que muchos artistas han emigrado en los últimos años.

“El reguetón no creo que esté en mi camino, la ranchera me gusta, porque es difícil. No quiero que cantar sea como despertar”, comentó Ángela Aguilar.

De igual manera, la hija menor de Pepe Aguilar habló sobre la situación que vive actualmente México y reconoció que el país vive sumergido en una mentalidad machista.

“Estoy extremadamente a favor de los derechos humanos, del derecho a poder ser quien se quiera ser. México es una sociedad machista. México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos. Y a mí se me hace supermal”, reveló la cantante.

Añadido a esto, Ángela Aguilar habló sobre su relación con Vicente Fernández, con quien convivió en múltiples ocasiones e incluso le regaló un caballo.

La joven cantante confesó que veía a “El Charro de Huentitán” como un abuelo por sus constantes consejos y atenciones.

“Era como mi abuelo, vino al entierro del mío, me llamaba tras las actuaciones, siempre fue muy bueno conmigo. Le admiraba como artista”, estableció.

Las revelaciones de Ángela Aguilar continuaron luego de hacer mención sobre los problemas que atraviesa la población en México y los niños de escasos recursos.

“Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles. Yo grabé un video de una niña a la que su padre la quiere casar con un hombre muy mayor, y yo que creía que sabía los problemas de México y aún sigo en shock, he conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres, y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles”, comentó.

La cantante aseguró que en México sí hay dinero y resaltó que una de las personas más ricas del mundo, Carlos Slim, vive ahí; asimismo reveló el parentesco que tiene con el multimillonario mexicano, ya que dijo que es “como su tío”.

“Pero yo todo lo regreso a la conciencia, dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío”, dijo la artista de 18 años.

Al ser cuestionada sobre si Carlos Slim era o no su tío, Ángela Aguilar dio una respuesta que sorprendió a todos sus seguidores.

“Literal. Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, conciencia sí, y aprender y seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar, y el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro”, finalizó la hija de Pepe Aguilar.