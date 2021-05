El día que Chabelo hizo un berrinche y le dio una cachetada a Cantinflas (Por qué lo defendió Mario Moreno)

Chabelo participó en la película "El Extra" junto a Cantinflas. (Foto Prensa Libre: YouTube)

Reconocido y admirado por multitudes debido a su carisma y talento, el comediante Xavier López Chabelo es un personaje de la televisión que ha sido capaz de hacer reír a chicos y grandes.

Chabelo se convirtió en ícono gracias a su programa En familia, con el que se ganó el cariño de varias generaciones y popularizó la palabra “cuate”, la cual está asociada a un amigo. Además, es conocido como el amigo de los niños y el rey de las catafixias, debido a su constante dinámica que consistió al intercambio de premios que ofrecía a los concursantes en su popular programa.

Aunque muchos lo ubican con ese programa que se popularizó en América Latina, Chabelo ha participado en el cine mexicano desde que hizo su debut en la década de 1980. De hecho, el propio comediante reveló que a raíz de su primera participación para la pequeña pantalla se derivó su apodo.

Entre las múltiples producciones en las que ha participado Chabelo se encuentra El Extra, una película de comedia de 1962 en la cual el comediante infantil pudo trabajar con Mario Moreno Cantinflas.

Por qué Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas

Chabelo fue convocado para participar en El Extra, una de las producciones que protagonizó el ícono del cine mexicano Cantinflas.

En esa producción, Cantinflas defendió a dos niños, quienes temían que otro niño, mucho más alto y fuerte que ellos (Chabelo), pudiera hacerles daño.

Cantinflas habló con ese inconfundible niño alto vestido con pantaloneta y con su voz aguda. Cantinflas notó que el niño era mucho más alto de lo que imaginó y le cuestionó por qué buscaba a los menores. Chabelo le respondió que dañaron su bicicleta y por eso les cobraba.

Al notar el nerviosismo y llanto de Chabelo, Cantinflas le indica que deje de llorar y le pide que se comporte como “hombrecito”. Como respuesta, Chabelo le dio una cachetada e indicó “soy hombrecito”.

Tiempo después, Chabelo confesó que fue llamado por la producción para participar en esa breve escena. El comediante se aprendió el guion, pero durante la grabación improvisó. Además, admitió que estaba nervioso, pero cuando comenzó la grabación se calmó y a durante su desarrolló, también hubo fuertes tirones y empujones.

Chabelo recordó que, al término de la grabación, el director y guionista de El Extra, lo abordó. “Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario”, dijo el productor del filme. Sin embargo, Chabelo dijo que Cantinflas lo escuchó y lo defendió. “¡No, no, no! Déjalo que me toque”, dijo Mario Moreno.

En 2011, Chabelo fue invitado por la Cineteca Nacional a un evento para recordar el centenario del nacimiento de Mario Moreno, y durante una conferencia el amigo de los niños compartió esa anécdota y afirmó que Cantinflas lo defendió porque la escena fue natural y congenió con el ícono del cine mexicano.