El día que Maradona quería cobrar por aparecer en el programa “Otro Rollo” (La computadora, la pizza y el acuerdo final)

Debido a toda la expectativa que generó la visita de el Pelusa a México, Yordi Rosado contactó a sus representantes para que visitara el programa.

En una entrevista para el programa de YouTube El Frasco, Yordi recordó el trabajo que hacía en Otro Rollo y mencionó algunas de las celebridades que llegaron al programa como Los Backstreet Boys, Elton John, Britney Spears y Cameron Diaz, entre otros. Además, contó una anécdota acerca de Maradona.

Según Yordi, futbolista argentino fue el único personaje internacional que les quiso cobrar por asistir a Otro Rollo.

“Yo negociaba a los artistas, especialmente a los internacionales y de repente me dicen que tengo una llamada: ‘es de Maradona, quiere hablar su mánager contigo‘”, dijo Yordi Rosado.

Yordi continúo con el relato y reveló la cifra que el Pelusa pidió por participar en el programa. “Nos cobró 300 mil pesos (US$14 mil 564), pero le dije que no había manera, que no pagábamos y que no se podía. Me dijo que lo pensara, pero no tenía nada qué pensar, nadie había pedido un peso”, contó Yordi.

El conductor y productor mexicano recordó que días después de haber hablado con los representantes de Maradona, llamaron de nuevo para negociar. “’Ya lo pensamos bien, fíjate que Diego echó a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una? Y una pizza’ y le dije que sí, pero como no teníamos dinero para darles le pedí a Televisa que nos ayudara para hacer un intercambio y así le dimos la computadora”, agregó Rosado y de esa manera el Pelusa llegó a Otro Rollo.

En esa misma entrevista Yordi contó la razón por la que Juan Gabriel nunca llegó al programa.