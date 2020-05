El reparto de “Back to the Future” volverá a reunirse durante la cuarentena

El reparto de Back to the Future volverá a reunirse en un evento especial convocado para el próximo lunes por el actor Josh Gad, quien da voz al personaje de Olaf en Frozen y ha organizado antes el reencuentro de Los Goonies, otra cinta mítica de 1985.

El propio Gad anunció la cita en su perfil de Twitter e Instagram, donde publicó la captura de una videollamada en la que aparecen los protagonistas de la cinta Michael J. Fox y Christopher Lloyd, cada uno desde sus casas.

La reunión, en la que también estará Lea Thompson, se emitirá en el canal de YouTube de Josh Gad a partir de las 10 horas en Guatemala.

El reencuentro formará parte de la serie Reunited Apart, puesta en marcha por el propio Gad durante el confinamiento, quien aunque en su estreno con el reparto de The Goonies bromeó con que sería el “primer y último” capítulo, ha conseguido juntar a los intérpretes del clásico de ciencia-ficción estrenado en 1985.

“¡No seas un flojo! Únete a Lea Thompson y a muchas sorpresas más en la reunión virtual de Back to the Future”, informó el perfil de Twitter de la película.

Don't be a slacker!!! Join @LeaKThompson and many more surprise @BacktotheFuture guests as @JoshGad hosts a virtual #BacktotheFuture35 cast reunion this Monday, May 11, 2020 at 9 AM PDT/12 PM EDT! #ReunitedAparthttps://t.co/55CXxvZLQy pic.twitter.com/qmVP63wJ0c

— Back to the Future™ (@BacktotheFuture) May 7, 2020