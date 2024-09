Five Years North: La historia del migrante guatemalteco que vive entre un sueño y la ley

“Tengo miedo. Primero Dios no me van a agarrar y deportar”, relata Luis, un inmigrante guatemalteco que con tan solo 16 años cruzó la frontera y se estableció en Nueva York, Estados Unidos, con la obligación de trabajar para pagar las deudas que adquirió para llegar a ese país, ayudar a su familia y enfrentar las leyes de inmigración, que aún no comprende.

En un principio la cinta no estaba destinada a contar una historia de inmigración, pues los directores Chris Temple y Zach Ingrasci conocieron a Luis por casualidad mientras trabajaban en otro proyecto en Guatemala.

A través del contacto con Luis y cautivados por su nueva vida en Estados Unidos, comenzaron a grabar un documental. Sin embargo, mientras obtenían los permisos para la grabación se percataron de que tendrían que enfrentarse con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Fue así como conocieron a Judy, la oficial cubanoamericana que trabaja para la ICE y patrulla el vecindario donde vive Luis, el joven migrante que lucha por trabajar, estudiar y eludirla a ella.

Los padres de Judy, también inmigrantes cubanos, no están contentos con el trabajo de su hija. No obstante, ella relata que está feliz de tener una plaza estable que le permite criar a sus hijas.



Temple e Ingrasci brindan una visión completa de ambos personajes, sus familias, sus trabajos e intimidades, lo cual permite al espectador conocer la disparidad de dos vidas a lo largo de cinco años.

Sobre los personajes

Deslumbrado por la brillante ciudad del Times Square y la promesa de una vida mejor, Luis no es más que un adolescente con gustos musicales variados y de alguna forma con 35 mil amigos en Facebook.

Al ser el mayor de ocho hermanos que dependen de él para sobrevivir, el protagonista de esta historia debe crecer rápido, sobrellevar su vida en un país diferente al suyo, sin un estatus legal y lejos de su familia. “Aquí la vida no es fácil, pero tenemos que aguantar”, expresa el joven.

Luis migró a EE. UU. para buscar un futuro mejor para él y su familia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Five Years North)

Por otro lado, Judy no es la típica agente del ICE. Es la única mujer de su equipo que lo único que busca es hacer bien su trabajo.

“Al tener un acceso tan exclusivo y personal a los personajes principales, evitamos añadir voces externas a la cinta. No queríamos que la película ofreciera una visión amplia del problema en su conjunto, ni que fuera representativa de las experiencias de todos los inmigrantes o agentes del ICE. Por el contrario, nuestro objetivo era concentrarnos en Judy y Luis, y ofrecer una visión profundamente personal de sus vidas como personas complejas dentro del sistema”, comentan los productores de la cinta.

Judy, la agente del ICE que patrulla el vecindario dónde vive Luis. (Foto Prensa Libre: Cortesía Five Years North)

¿Dónde verla?

En Guatevisión. Este sábado 21 de septiembre a las 13 horas, los televidentes podrán disfrutar de este documental para conocer más a fondo la historia completa de Luis y Judy. La cinta se retransmitirá el 1 de noviembre.

Reconocimientos

El filme se estrenó en 2020 y fue seleccionado oficial en los festivales de cine: