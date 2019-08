Ishto Juevez: el músico guatemalteco que sigue sorprendiendo con sus ritmos latinos

Escuchar la música de Ishto Juevez es una invitación para adentrarse en un mundo lleno de ritmos que contagian a cualquiera y de letras audaces que buscan motivar las mentes de su público y a veces, contagiarlas de su buen humor. (Foto Prensa Libre. Cortesía)

Una guitarra al ritmo de la bossa nova, al que poco a poco se le incorporan otros instrumentos, es el hilo conductor que lo mantendrá moviendo la cabeza durante los casi cinco minutos que dura el nuevo tema de Ishto Juevez.

La canción se titula More Amore y su video inauguró recientemente la iniciativa Todoticket Presents, que consiste en una plataforma en la que se dará a conocer el talento de los artistas locales a través de producciones digitales.

El amor es un tema recurrente en todas las ramas de arte. Pero, ¿por qué Ishto Juevez le canta al amor? “Aunque la radio, la televisión y la web están saturadas de amor romántico, desamor y sexo, a la gente no pareciera importarle mucho enterarse de estos males ni al artista enfocarse en ellos. Me di cuenta que debía dirigirme hacia lo que veo: la necesidad de ser empático con el mundo en su estado actual y celebrar la esperanza que eso me trae. Por eso escribí la canción”, afirma Juevez.

“En un planeta tan adverso y cambiante como el nuestro se necesita más amor. Por eso la canción es un recordatorio de la importancia de valorar nuestras vidas y de hacernos conscientes de todas las formas de amar”, explica el cantautor, que anteriormente ha tratado temas como la degradación del ecosistema como consecuencia de las acciones del ser humano y la migración.

Y es que la carrera musical de Ishto Juevez empezó muchos años atrás. Sus álbumes publicados como solista son Chapuz Chapin (2013), ELE Migrante (2014) y La Fortuna y sus lados B (2016), todos con canciones muy distintas entre sí, con ritmos pegajosos como soul, folk, “cumbia swingueada saltarina” y hasta los sonidos de una trompeta invisible que el músico hace con sus labios.

En cuanto a cómo ha evolucionado su música desde el lanzamiento de su primer material, Juevez comenta que Chapuz Chapin fue grabado en sesiones improvisadas con sus amigos Juank Hidalgo y Josue Picado, para luego ser mezclado por Franc Castillejos. “Lo que puedo observar es un proceso de refinación de la producción e instrumentación. Han habido más aportes y arreglos de otros músicos, que son fundamentales para la riqueza de una producción. He ido aprendiendo a compensar mi conocimiento musical empírico con músicos estudiados, permitiendo que la suma de talentos de paso a mejores composiciones, que son basadas en mis maquetas”, explica.

Los arreglos de More Amore fueron hechos en colaboración con el guitarrista costarricense Josué Picado. Además, cada uno de los músicos que interpreta el tema hizo su propio arreglo para cada instrumento, haciendo de la canción una muestra de la riqueza del trabajo colectivo.

¿Y cómo se ha desarrollado la evolución en las letras? “Me considero un músico crítico. Un observador que hace reflexiones constantemente y las transmite en pequeños haiku o línea. Con el paso del tiempo he logrado simplificar lo más posible mis ideas, a manera de que sean comprensibles y claras para el público, sin necesidad de comprometer el mensaje”, dice.

Sus próximas presentaciones serán el 23 de agosto, en “Galería de canciones”, un ciclo de cantautores que se llevará a cabo en la Alianza Francesa. La cita es a las 19 30 horas y el costo de la entrada es de Q30. Posteriormente se presentará en Antigua, Chicago, Nueva York, Costa Rica y México.

Además, el músico ha compartido que tiene el objetivo de lanzar más sencillos de su nuevo material muy pronto, para después lanzar el EP en 2020. Para enterarse de las fechas quédese pendiente de sus redes sociales.

