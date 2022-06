Johnny Depp celebra sus 59 años con el lanzamiento del álbum “18” (Los covers, las canciones originales y el apoyo de Jeff Beck)

18 es un álbum con 13 temas que incluyen versiones de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground y Killing Joke, entre otros, junto con dos composiciones originales de Depp.

Uno de los sencillos compuestos por Depp se titula This is a song for Miss Hedy Lamarr (Esta es una canción para Miss Hedy Lamarr), indicó en un comunicado la discográfica Warner Music.

Depp y Beck se encuentran actualmente de gira por Europa.

El actor inauguró el martes 7 de junio su perfil en la popular red social TikTok, y logró en las primeras 24 horas acumular más de 7.4 millones de seguidores.

El protagonista de Piratas del Caribe abrió su perfil en la red social con un video que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que enfrentó a Heard y una carta de agradecimiento.

El estreno en TikTok de Depp se produjo el mismo día que su abogada, Camille Vasquez, fue ascendida como socia del bufete Brown Rudnick.

Tras casi dos meses de juicio, el jurado determinó que Heard deberá pagar US$10 millones por daños y otros US$5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a US$350 mil.