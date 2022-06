Johnny Depp: qué se sabe del nuevo juicio que enfrentará el actor y por qué estaría relacionado a las declaraciones de Amber Heard

Luego de su mediática batalla legal por difamación contra Amber Heard, Johnny Depp enfrentará un nuevo juicio por una supuesta agresión al gerente de locaciones en la filmación de una película.

De acuerdo con un reporte de The New York Post, el actor de 59 años fue denunciado por Greg Brooks por presuntamente haberlo golpeado en dos ocasiones en 2018 después de dar su opinión sobre una escena de la película City of Lies.