Johnny Depp y Amber Heard: la alarmante tendencia de TikTok que surgió por el juicio entre ambos actores

Durante su testimonio en el estrado, Amber Heard relató uno de los episodios más violentos de todo el juicio, cuando en un viaje a Australia Johnny Depp presuntamente abusó sexualmente de ella con una botella.

Esta historia fue relatada por la actriz, quien entre lágrimas reveló los abusos físicos y sexuales sufridos a manos de su exesposo Johnny Depp y los severos traumas psicológicos que dejaron estas acciones en su vida.

Tras el testimonio de Amber Heard, sus palabras frente al juez han sido utilizadas en TikTok como audio con fines sexuales y excusar las acciones del protagonista de Piratas del Caribe con polémicos textos como “no veo ningún delito aquí”.

Ante esta controversial situación, en redes sociales se hizo viral un video recopilatorio en el que se exhiben las grabaciones que se han realizado con los audios de Amber Heard.

she’s literally talking about him sexually assaulting her what is wrong with people pic.twitter.com/o8S0f8BK9R

— j (@zatannazatxra) May 7, 2022