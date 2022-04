José José: cuál es la disputa que tienen las hijas del fallecido cantante por los artículos que dejó

Marysol, hija de “El Príncipe de la Canción” y Anel Noreña, habló sobre los rumores en torno a Sarita, fruto del matrimonio entre José José y Sara Salazar, y durante una entrevista con el programa Hoy indicó que su media hermana estaría vendiendo varias de las pertenencias de su fallecido padre.

La hija del legendario intérprete mexicano dejó en evidencia su molestia luego de que Sarita no respetara los ideales de José José, quien previo a su muerte indicó su deseo de que sus pertenencias fueran intercambiadas por dinero solamente si era necesario.

“No me ha causado nada más que una tristeza horrenda porque teniendo ella la edad y la posibilidad de ahorita probablemente meterse a estudiar algo y a parte trabajar y siendo madre como ya es, pues no, ‘ahora mejor me pongo a vender cosas de mi papá’, se me hace bajo, de mala educación hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque me da entender que ella realmente no supo nunca quién fue su papá”, aseguró.

Marysol Sosa también comentó que Sarita debería de ocupar su tiempo libre en estudiar una carrera para aportar sustento a su familia o conseguir un trabajo para financiar sus gastos.

Asimismo, recalcó que la relación entre ambas no es buena, situación que empeoró luego de la muerte de José José y las constantes disputas por su herencia.

Sin embargo, la hija de “El Príncipe de la Canción”, quien no tiene comunicación con Sarita desde el fallecimiento del artista en septiembre de 2019, aceptó que tarde o temprano ambas tendrán que hablar para arreglar sus diferencias.

“No es para que probablemente el día de mañana quede todo color durazno y vivamos juntas, probablemente no va a ser así, pero de que se tiene que dar ese diálogo nuevamente se tiene que dar, ese día va a llegar”, mencionó.

Finalmente, Marysol habló sobre los próximos homenajes que su padre, José José, tendrá durante los próximos meses.

“Han de pasar cosas más hermosas de las que en un momento dado mi padre tuvo a bien poder vivir aquí en su México, en Latinoamérica. Nunca habrá nadie como él”, concluyó la hija del fallecido artista.