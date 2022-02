Kate del Castillo habla sobre por qué ella no quería vacunarse contra el covid-19 y de las creencias de sus padres

Asimismo, añadió que a pesar de querer cambiar la situación de sus padres y convencerlos para que se vacunen contra el coronavirus, no puede hacerlo.

“Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente. Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y créeme que lo he intentado. Ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho”, comentó la actriz.

Kate del Castillo reveló ante los medios que en un inicio ella tampoco estaba de acuerdo con someterse a la vacunación contra el covid-19, pero con el paso del tiempo cambió de parecer.

La artista de 49 años también confesó que actualmente cuenta con su esquema completo de vacunación, situación que la ayudó a superar el coronavirus el año pasado.

“Yo estoy vacunada dos veces. Yo tampoco quería vacunarme porque yo decía: ‘¿Por qué me voy a meter un bicho que no tengo’, pero nadie sabe realmente en dónde estamos parados, nadie realmente conoce lo que es este bicho, este virus, están apenas empezando a saber”, continuó Kate.

Continuando con el tema del coronavirus, la hija del legendario actor Eric del Castillo habló sobre el fallecimiento de Diego Verdaguer y lamentó su sorpresiva partida provocada por serias complicaciones de salud tras contraer el virus.

“Lamento enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a Diego y a Amanda, a su familia. Lo lamento muchísimo, pero no creo que estamos en ninguna posición de juzgar absolutamente nada. Ahora, en lo personal les recomiendo que se vacunen”, añadió.

Con estas declaraciones, Kate del Castillo intentó contener las críticas que se han generado luego de la decisión de sus padres de no vacunarse contra el covid-19 a pesar de la ola de contagios masivos que existe en la actualidad en México.