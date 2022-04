La explicación de la fotografía de Arjona mientras está con la Guardia Civil de España

Alejado de los escenarios, el artista nacional participó de otras actividades, visitó el Ayuntamiento de Sevilla y se reunió con el delegado municipal de la Juventud de esta ciudad española. Además, recorrió varias ciudades que plasmó en fotografías y videos que compartió en sus cuentas de redes sociales.

“Estamos en Jaén, en el pueblo de Arjona, muy emocionado, miren cómo me pongo. No lo puedo creer, lo más seguro es que estar subido acá se ha prohibido, pero no me pude contener”, dijo el cantautor guatemalteco y publicó un video en el que muestra parte del recorrido que hizo en Jaén, Andalucía, especialmente en el monumento que muestra su apellido.

A pesar de que la finalidad del músico guatemalteco fue mostrar parte de su historia, en una de sus publicaciones mostró una fotografía en la que evidenció que fue interrogado por la Guardia Civil.

Lea más: “No la pasé muy bien, pero estoy de vuelta”: El mensaje con el que Arjona dijo que se recuperó del covid-19 y comenzará la gira por EE. UU.

Arjona viajó con su staff y durante una breve conversación, el agente les explicó que habían cometido una falta. “Cuando casi vamos detenidos por hacernos influencers”, publicó Ricardo.

Lea también: Ricardo Arjona: El libro “Blanco y Negro” del cantautor guatemalteco está de colección y es el broche de oro de una obra de arte