“¡Los últimos tres boletos!”: El emocionante relato de una guatemalteca que logró ver a Ricardo Arjona por primera vez en La Coruña, España

Con la estadía del artista guatemalteco en España, varios músicos se le han acercado y le han presentado algunas propuestas para futuros shows.

Melendi fue el primero que se pronunció y el 11 de febrero el cantautor español le pidió al guatemalteco que lo invitara a uno de sus conciertos para interpretar un tema juntos.

El 15 de febrero Arjona recibió otra petición. En esa ocasión se reveló que la cantante española India Martínez también le pidió al guatemalteco que la invitara a cantar en uno de sus conciertos.

Ambos artistas españoles tuvieron respuesta positiva debido a que Ricardo indicó que será un gusto compartir escenario con ellos en su país.

Lea más: Ricardo Arjona: Cantautor guatemalteco agota entradas para conciertos en España (el recorrido por Europa y otros detalles de la gira “Blanco y Negro”)

La presencia de guatemaltecos

Durante los conciertos de Blanco y Negro Tour, Arjona ha contado con público de varias nacionalidades. Sin embargo, el show que ofreció el domingo 13 de febrero en La Coruña contó con la presencia de varios guatemaltecos, quienes afirmaron que sintieron la cercanía del músico.

Debido a lo que Arjona representa para los guatemaltecos, es probable que en cada concierto cuente con admiradores nacionales, pero lo que sucedió en La Coruña fue peculiar.

Nahomy Beltetón es una guatemalteca que desde hace 3 años vive en la ciudad de Vigo junto con varios familiares.

De acuerdo con Beltetón, presenciar el concierto de Ricardo Arjona fue toda una aventura. Ella, al igual que su primo Herberth Matx y su tía Sandra Gómez, nunca habían estado en un show del cantautor guatemalteco.

“Este concierto fue muy especial debido a que él es un compatriota que ha destacado en varios países y ha generado que se hable bien de Guatemala. Además, es muy talentoso. Siempre quise estar en uno de sus conciertos, pero no lo pude ver en Guatemala, así que fue emocionante asistir por primera vez en España. Nunca me imaginé que sucediera de esta manera”, dijo Beltetón.

Y es que, además de haber presenciado el primer concierto de Arjona, para los guatemaltecos originarios del municipio de Santa Cruz del departamento de Alta Verapaz no fue sencillo asistir.

Según relató Beltetón, ella junto a su primo y su tía, se emocionaron al darse cuenta de que el cantautor guatemalteco llegaría a España, así que revisaron las fechas programadas y decidieron asistir al lugar más cercano de Vigo, ciudad en la que viven.

Lea también: Ricardo Arjona y la gira “Blanco y negro”: cantautor guatemalteco dará conciertos por Norteamérica en 2022

“Decidimos ir a La Coruña porque era lo más cercano a nuestra casa, pero casi nos desilusionamos debido a que las entradas se vendieron en pocas horas. Sin embargo, contamos con la fortuna de adquirir los últimos tres boletos. Sí, los últimos tres y para nosotros fue una señal de que por fin podríamos disfrutar de un concierto de nuestro compatriota”, agregó Beltetón.

Ricardo Arjona llevó su gira Blanco y Negro Tour al Palacio de la Ópera de La Coruña el domingo 13 de febrero y ese día el clima no favoreció a los residentes de esa ciudad, debido a que durante la tarde llovió fuertemente.

“Para llegar a La Coruña viajamos en tren 90 minutos y cuando llegamos había lluvia con granizo. Pensamos que todo se derrumbaba, pero nada, ni el clima impidió que asistiéramos. Arjona estaba muy cerca de la ciudad en la que vivimos y no nos perderíamos la oportunidad de verlo”, contó Beltetón.

La experiencia de Blanco y Negro Tour

Para Nahomy, su primo y su tía, fue la primera vez que vieron en directo a Ricardo Arjona, en esta ocasión el cantautor guatemalteco mostró el espectáculo que preparó para su actual gira Blanco y Negro Tour y según Beltetón, fue una experiencia inolvidable, algo que jamás olvidará.

“Como compramos las últimas tres entradas no estuvimos juntos en el recinto. A cada uno le tocó localidad distinta, pero lo gozamos al máximo. Particularmente me identifiqué con varias canciones como Fuiste tú por su sello guatemalteco y, aunque no estuvo Gaby Moreno, sé que ese tema tiene sello nacional”, contó Beltetón. Además, dijo que, al momento de escuchar la canción Mujeres, recordó las veces que la escuchó para actos escolares como el día de la madre.

Lea más: “Fuiste tú”: El exitoso video de Ricardo Arjona y Gaby Moreno (qué tiene que ver Christina Aguilera y la decisión del cantautor guatemalteco

“Durante todo el concierto me sentí cerca de mi país y fue extraordinario porque Ricardo Arjona reflejó su sencillez en el escenario y demostró que en Guatemala hay grandes seres humanos. Por otro lado, me identifiqué con el tema Lo poco que tengo, debido a su gran mensaje”, concluyó Beltetón.

El inicio de la gira Blanco y Negro Tour

Aunque el primer concierto oficial fue el jueves 3 de febrero, Arjona junto a sus músicos pasaron varios días de enero en Antigua Guatemala, ciudad en la que se ensayó el espectáculo que se presenta en la actualidad.

Durante los ensayos finales el cantautor guatemalteco privilegió a un grupo de recolectores de café para ver en primicia el espectáculo de Blanco y Negro Tour, en la que también complació temas que solicitaron.