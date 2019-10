Las legendarias estrellas de rock Roger Waters y Metallica llegan a la pantalla grande

Prepárese para sacudir su cabeza al ritmo de las canciones de Roger Waters y Metallica junto a la Sinfónica de San Francisco en dos proyecciones imperdibles. (Foto Prensa Libre: rogerwatersusandthem.com / metallica.film)

Asistir a un concierto es una experiencia con características específicas que solo un evento de este tipo puede ofrecer. Ver a un artista que le guste mucho sobre el escenario y seguir cada uno de sus movimientos, escuchar sus temas favoritos –incluso en versiones especiales- y corearlos a todo pulmón mientras siente como la intensidad de las bocinas retumba en su pecho y hace que todo su cuerpo vibre son algunas de ellas.

¿Se imagina asistir a un concierto de Roger Waters, cofundador de la legendaria agrupación Pink Floyd o a uno de la banda estadounidense Metallica? Si aún no ha tenido la oportunidad de ver a estas estrellas del rock en vivo o le gustaría repetir la sensación que le dio esa experiencia, puede aprovechar la calidad de imagen de un cine y su sonido envolvente para acercarse un paso más a su deseo. Estos son los detalles:

2 de octubre – Roger Waters Us + Them

Us + Them es el nombre de la gira más reciente realizada por Waters. Inició en mayo de 2017 con un concierto en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos y después de recorrer Canadá,Nueva Zelanda, Australia, Italia, España, Bélgica, Suiza, Irlanda, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y otros países, concluyó en diciembre de 2018 en Monterrey, México.

El filme fue dirigido por Sean Evans, quien también estuvo a cargo de Roger Waters: The Wall (2014) y retrata el concierto dado por el músico en Ámsterdam, en el que interpretó temas del álbumes icónicos de Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here y canciones de su material discográfico más reciente titulado Is This The Life We Really Want?.

En el comunicado oficial de la producción se refieren a ella como un pionero y creativo film que inspira con su poderosa música y mensaje sobre derechos humanos, libertad y amor. “Estoy esperando con ganas el lanzamiento de la película. US+THEM no es una propuesta convencional de rock & roll. Algunos en la audiencia gritarán ¡yee haaa!, lo que está bien, pero muchos otros llorarán. Eso espero. Us + THEM es una llamada a la acción. El Homo Sapiens se encuentra en una encrucijada. Podemos unir nuestro amor, desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás y actuar colectivamente por el bien del planeta, o podemos permanecer cómodamente, adormecidos, y continuar ciegamente hacia nuestra propia extinción como especie. US + THEM es una apuesta por el amor y la vida”, ha declarado Waters, quien también es un reconocido activista y que durante su gira se proclamó contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el uso del plástico, la racismo, la corrupción y otros temas.

La película podrá verse en más de 2500 cines de 60 países alrededor del mundo el próximo 2 de octubre. En Guatemala estará disponible en Cinépolis y Cinemark, que según la página oficial del músico, también contará con funciones los días 9 y 16 de octubre. Puede comprar sus boletos en preventa a través de Internet o bien, acercándose a una taquilla desde ya.

9 de octubre – Metallica & San Francisco Symphony: S&M²

Metallica y la Sinfónica de San Francisco se reunirán para celebrar el vigésimo aniversario de su inolvidable presentación y el lanzamiento del álbum ganador del Grammy S&M. Lo harán con dos conciertos que serán grabados en directo el 6 y 8 de septiembre en el Chase Center en San Francisco, presentaciones que formarán parte de un filme que pronto estará en las salas de cine.

Los conciertos originales de S&M fueron realizados por Metallica y la Sinfónica de San Francisco en abril de 1999 en el Berkley Community Theater y su conducción estuvo a cargo del compositor y arreglista Michael Kamen, quien falleció en 2003.

La nueva producción incluirá pistas del antiguo lanzamiento así como nuevas versiones sinfónicas con orquestaciones de Bruce Coughlin y se sabe que en una parte del espectáculo la agrupación será acompañada por el legendario director de orquesta Michael Tilson Thomas, quien de esta forma dará comienzo a su última temporada en San Francisco.

La dirección del filme está a cargo de Wayne Isham, quien anteriormente ha dirigido videos musicales de agrupaciones como Guns N’ Roses, Bon Jovi y Avenged Sevenfold, y promete ser la oportunidad para los fanáticos de Metallica de eclipsar el tiempo y experimentar el espectáculo como un concierto moderno a través de enormes pantallas.

Metallica & San Francisco Symphony: S&M² se presentará en cientos de salas alrededor del mundo el próximo 9 de octubre. En Guatemala estará disponible en Cinemark y Cinépolis en esa fecha, pero algunas salas también contarán con proyecciones el 11 del mismo mes. Ya puede conseguir boletos en preventa a través de Internet o en la taquilla de su cine favorito.

