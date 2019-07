Día Mundial del Rock: Escuche 5 de las canciones más largas en la historia del rock

El Día Mundial del Rock se celebra cada 13 de julio. (Foto Prensa Libre: Servicios).

El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio para recordar el famoso Live Aid de 1985, un megaconcierto celebrado en esa fecha y en el que se presentaron grandes bandas y artistas de la época.

El Live Aid se celebró el 13 de julio de 1985 con conciertos simultáneos en Estados Unidos y el Reino Unido, con la presencia de Queen, Dire Straits, U2, Madonna, Led Zeppelin, The Who, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

Un año después se empezó a conmemorar el Día Mundial del Rock, que cada vez cobra más relevancia.

En esta ocasión le proponemos escuchar y descubrir -en caso de que no las haya escuchado antes- algunas canciones emblemáticas de la historia del rock que sobrepasan el tiempo promedio de la música de la radio, y en algunos casos incluso los 13 minutos.

Así que prepare sus audífonos o súbale el volumen a las bocinas de su dispositivo y déjese llevar por este recorrido auditivo de poco más de una hora en total.

The End (The Doors) – 11.40 minutos

The End pertenece al álbum homónimo de la legendaria banda liderada por Jim Morrison.

El tema fue escrito por el fallecido vocalista después de haber roto con su novia. La canción fue lanzada en enero de 1967.

In-A-Gadda-Da-Vida (Iron Butterfly) – 17.05 minutos

Una de las canciones largas más conocidas en el mundo fue compuesta por la banda estadounidense Iron Butterfly.

Con tintes psicodélicos y de letra simple, este tema de 1968 influyó en años posteriores en el desarrollo del heavy metal y a menudo es incluida en listas de las mejores canciones del rock.

Coma (Guns N’ Roses) – 10.16 minutos

Este tema de la famosa agrupación estadounidense no tiene segmentos repetidos. Y de hecho, para Gilby Clarke, quien ha tocado junto a la banda, esta es una de las canciones más difíciles de aprender.

Coma aparece en el álbum Use Your Illusion I, de 1991.

Achilles Last Stand (Led Zeppelin) – 10.25 minutos

Esta canción pertenece al álbum Presence (19076), grabado en tan solo 18 días mientras Robert Plant, el cantante, se recuperaba de un accidente automovilístico.

Para el legendario músico, este tema de rock duro fue una de las piezas que “salvaron” el disco.

Dogs (Pink Floyd) – 17.04 minutos

Dogs pertenece al disco Animals, de 1977.

La mítica agrupación inglesa de progressive rock decidió incluirla también en el álbum de mejores éxitos Echoes: The Best of Pink Floyd.

Dogs (Perros) obedece al tema central del álbum de comparar la conducta humana con la de los animales. En este caso, en el aspecto competitivo y agresivo del mundo de los negocios.

Contenido relacionado:

>El legado de Ricardo Andrade en el rock guatemalteco

>Miley Cyrus interpreta cover de Metallica

>Led Zeppelin gana juicio sobre supuesto plagio de canción