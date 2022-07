“Mandona y rabiosa”: las revelaciones sobre Shakira que hizo una mujer que asegura que trabajó con la colombiana

Ese es el caso de Cristina Cárdenas, una mujer que asegura que la cantante colombiana es alguien difícil con quien trabajar.

Cárdenas aseguró a un medio de España que había colaborado con la cantante en tres ocasiones como coordinadora de figuración de extra, un puesto que se encarga de organizar a las personas que salen en los videos musicales de la artista.

Fue ahí donde la empleada calificó a la cantante de “mandona” y “rabiosa”, afirmando, incluso, que “nadie quiere ir a grabar con ella”.

“A Shakira no se le puede mirar, si sacas tu celular no puedes sacarle fotos, no puedes hablarle, está prohibidísimo”, dijo Cárdenas.

También contó que muchos de los trabajadores “se desesperan con ella”, y que alarga innecesariamente varios trabajos de producción que pueden realizarse en un par de horas.

“Ella es mandona. Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas. Porque desespera a la productora, a los directores, a todos”, dijo.

Finalmente, Cárdenas mencionó que Shakira no quiere que “nadie la opaque”, sacando a cualquier persona que llegue a recibir más atención que ella.

“Si hay alguna persona que destaca más que ella la echa fuera del rodaje. Dice: ‘Tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo. Es imposible trabajar con ella”, contó la empleada.

La cantante aún no ha dado declaraciones sobre las afirmaciones de Cristina Cárdenas, mientras que en redes sociales se encuentran los usuarios con opiniones divididas. Por un lado defendiendo a la cantante y por el otro reafirmando las palabras de la empleada.