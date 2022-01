Marco Antonio Solis: la curiosa comparación que hizo “El Buki” entre el verdadero amor y el coronavirus

Ante los contagios masivos, varias celebridades se han pronunciado en redes sociales para hacer consciencia y pedirle a las personas que no bajen los brazos ante la constante amenaza que representa el coronavirus.

El cantante mexicano Marco Antonio Solís fue una de las personalidades que salió a hablar sobre el virus y la cuarta ola de covid-19 en todo el mundo.

Con su característico sentido del humor, “El Buki” realizó una comparación entre el coronavirus y el verdadero amor en una publicación en Twitter.

Según el icónico cantautor de 62 años, el amor verdadero tiene una gran similitud con el covid-19 en varios aspectos.

“El covid-19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron”, publicó en Twitter “El Buki”.

La publicación recibió miles de reacciones por parte de los seguidores del cantante y muchos de ellos lo tomaron con humor e iniciaron a crear memes con las palabras del intérprete de “Navidad sin ti”.

Sin embargo, otras personas pensaron que esta no era una comparación adecuada y acusaron a Marco Antonio Solís de irresponsable por tomarse en broma una enfermedad que ha matado a millones de personas alrededor del mundo.

“El Buki” se ha caracterizado por utilizar su cuenta de Twitter para compartir algunos pensamientos y reflexiones personales, además de anunciar sus próximas presentaciones.

Esta no es la primera vez que Marco Antonio Solís habla respecto al coronavirus, ya que desde el inicio de la pandemia el artista mexicano ha incentivado a las personas a cuidarse y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

“Las vacunas son vida. Ve y vacúnate, por ti, por los que te rodean, por tu familia y los que te quieren! Vacúnate por aquellos que se fueron y perdieron la batalla esperando una posibilidad”, publicó con anterioridad en su cuenta de Twitter.

Asimismo, “El Buki” ha invitado en distintas ocasiones a las personas a no reunirse con aquellos que se niegan a vacunar o a utilizar cubrebocas en lugares públicos.

“Exactamente, a cuidarnos, ponernos el tapabocas y vacunarse. No se junten con gente que no se cuida o no usa tapabocas, es una corresponsabilidad de todos”, comentó el icónico intérprete.