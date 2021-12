Marimar: La telenovela que Thalía y Eduardo Capetillo recuerdan luego de 25 años (el uso de tecnología y el video viral)

Desde el lanzamiento de la telenovela esta pareja encantó al público por lo característico de la historia de la joven pobre que vive a la orilla del mar.

Este 2021, a 25 años de haber trabajado juntos, por primera vez, ambos se reencontraron gracias a la tecnología y conversaron sus peores y mejores anécdotas.

Recuerdos

En el encuentro, por medio de un live de redes sociales, los actores recordaron que una de las escenas más fuertes que grabaron fue en la que Marimar recogió con la boca un collar que la malvada Angélica (protagonizada por Chantal Andere), le había arrojado al lodo.

Al respecto, Thalía contó que aunque la producción quería que fuera chocolate para que no se ensuciara, ella decidió que fuera lodo real para que la escena quedara más auténtica.

“(Beatriz Sheridan) había preparado el lodo, ella que era la productora, primero había dicho ‘pongamos chocolate’. Hicieron el chocolate y pusieron un plástico y yo lo veía como naranjoso y cuando saco la cadena, era como naranja, se veía ‘chafa’ (la escena)”, recordó Thalía.

La mexicana también dijo que una de sus peores anécdotas fue la del risco: “Donde la ponen (a Marimar) en la punta de un risco porque el joven Sergio la terminó en el jacal y ella salió corriendo envuelta en una sábana con su Pulgoso (el perro) y se para en un risco. Esa fue la peor porque yo no tenía un arnés, yo no tenía un hilo, yo no estaba protegida, era el risco así tal cual pelón, no había un colchón abajo, así nada. Era como ‘te la juegas o te la juegas’, qué atrevidos todos, ¡qué atrevida la producción!, dijo.

No era tan bueno

En tanto, Eduardo Capetillo (Sergio en la telenovela) y galán de Marimar, se sinceró y confesó que no era tan bueno en el fútbol como su personaje de Sergio Santibañez. “Nunca fui bueno para el futbol. De hecho fui malísimo en la escuela”, comentó.

Además, contó que le escondían un pedazo de cartón en el cuello de la chaqueta que utilizaba para que el cuello estuviera siempre levantado y dar siempre la imagen de “galán”.

Los actores vivieron un momento agradable que compartieron con los miles de seguidores que estuvieron pendientes de su reencuentro.

VIDEO: En este video puede observar el reencuentro de los artistas, 25 años después de que la telenovela saliera al aire