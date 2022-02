“Marry Me”: Jennifer López y Maluma presentan banda sonora de la producción (qué se sabe de la comedia romántica y el video viral de la propuesta de matrimonio)

Recientemente, los co-protagonistas estrenaron la canción que oficialmente da nombre a la película, Marry Me (Kat & Bastian Duet) para sus admiradores alrededor del mundo. Marry Me se estrena en cines y exclusivamente por Peacock a partir del 14 de febrero.

Jennifer López y el artista latino mundial Maluma, protagonistas de la nueva comedia romántica de Universal Pictures Marry Me (Cásate conmigo), anunciaron la publicación de su muy anticipada banda sonora original, MARRY ME (Original Motion Picture Soundtrack) , disponible a través de Sony Music Latin y Arista Records.

La noche de este viernes 4 de febrero, JLo y Maluma harán el estreno en directo de Marry Me (Kat & Bastian Duet) en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon por NBC.

Jennifer López y Maluma presentan la banda sonora que destaca con temas emocionantes y románticos de los géneros de pop, pop latino, reguetón y dance. El álbum incluye su éxito del 2020 de corte urbano Pa’ Ti de la autoría de López, Maluma, Andrea Elena Mangiamarchi (aka Elena Rose), Jon Leone y Edgar Barrera, producido por Leone y Barrera.

El álbum se distingue por la voz inconfundible de JLo en canciones como su himno inspirador On My Way (Marry Me) y su rítmico remix realizado por el trío radicado en Los Ángeles TELYKast.

El video musical de On My Way, lanzado en noviembre 2021, es dirigido por Santiago Salviche.

Lea también: Actor de “Pedro el escamoso” se somete a una cirugía facial para parecerse a Maluma

Esta canción ha acumulado más de 13.4 millones de streams en todo el mundo. El video oficial, el lyric video y los videos del remix han generado más de 12.1 millones de reproducciones. La revista People asegura que, “Jennifer López está compartiendo más amor a través de su letra”. Entertainment Tonight agregó, “Jennifer López de nuevo toca las fibras sensibles de su público”. Entertainment Weekly publicó, “Prepárate para sentirte emocionado por la voz de Jennifer López”.

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack) también incluye Segundo, una balada poderosa y seductora interpretada por Maluma y co-escrita por él y Edgar Barrera. Esta canción figura en un momento clave de la trama. De este álbum también se desprende una versión en balada de Marry Me (Kat & Bastian Duet), con una mezcla en español e inglés.

Propuesta de matrimonio

En las redes sociales los admiradores de JLo y Maluma viralizaron un video que el cantante colombiano publicó en TikTok y que se replicó en otras plataformas.

En el clip, Maluma publicó un divertido video en el que aprovechó para proponerle matrimonio a Jennifer López, quien se encontraba acompañada de las conductoras del programa de televisión Today with Hoda & Jenna, y de forma inmediata le pidieron que no aceptara la propuesta.

Evidentemente se trató de una acción para promocionar el filme.

El filme

A través de un comunicado, se reveló el está repleto de canciones originales de Jennifer López y la sensación de la música latina Maluma, Marry Me (Cásate conmigo) llegará el fin de semana del Día de San Valentín con López interpretando a la súper-estrella musical Kat Valdez, y Owen Wilson como Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas: completos extraños que aceptan casarse y luego conocerse. Un romance improbable sobre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en los me gusta y los seguidores, Marry Me es una historia de amor moderna sobre la celebridad, el matrimonio y las redes sociales.

Además: ¿Hubo beso? Jennifer López y Maluma derrochan sensualidad en “Pa Ti” y “Lonely”, sus nuevos sencillos

Kat Valdez (JLo) es la mitad de la pareja de celebridades más sexy de la Tierra con la supernova de la nueva música Bastian (Maluma, haciendo su debut en la pantalla grande). Mientras el ineludible sencillo de Kat y Bastian, Marry Me escala las listas de popularidad, están a punto de casarse en presencia de sus fans en una ceremonia que se transmitirá en múltiples plataformas.

El profesor de matemáticas de secundaria divorciado Charlie Gilbert (Owen Wilson) ha sido arrastrado al concierto por su hija Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies) y su mejor amiga (Sarah Silverman). Cuando Kat se entera, segundos antes de la ceremonia, que Bastian la ha engañado con su asistente, su vida gira a la izquierda cuando tiene un colapso en el escenario, cuestionando el amor, la verdad y la lealtad. A medida que su mundo de gasa se desvanece, mira a los ojos a un extraño, un rostro entre la multitud.

Si lo que sabes te decepciona, entonces quizás lo que no sabes es la respuesta, y así, en un momento de inspirada locura, Kat elige casarse con Charlie. Lo que comienza como una reacción impulsiva se convierte en un romance inesperado. Pero a medida que las fuerzas conspiran para separarlos, surge la pregunta universal: ¿Pueden dos personas de mundos tan diferentes salvar el abismo que los separa y construir un lugar al que ambos pertenezcan?

Este largometraje también es protagonizado por John Bradley (Juego de Tronos), Michelle Buteau (Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia) y Utkarsh Ambudkar (Mulan).