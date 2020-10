Mauricio Ochmann responde a los comentarios de Eugenio Derbez sobre su separación con su hija Aislinn

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantienen una buena relación a pesar de su divorcio. (Foto Prensa Libre: Facebook)

Ochmann y Aislinn Derbez sorprendieron a sus seguidores luego de haber anunciado su separación, ya que eran una de las parejas más queridas y sólidas de la farándula mexicana.

La pareja dio mucho de qué hablar al respecto, y recientemente Eugenio Derbez se unió a la marea de comentarios cuando confesó que la relación se fue en declive a causa de un reality show en el que participó junto a su hija.

Hace unos días el reconocido comediante dijo que el programa “De viaje con los Derbez” afectó al matrimonio y agregó que fue el actor quien decidió divorciarse de Aislinn.

“Le dije a mi hija: ‘¿tú crees que si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?’ y me dijo ‘fíjate que la serie fue un catalizador, creo que sí hubiéramos acabado separados tarde o temprano, pero fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante’”, mencionó Derbez en una entrevista para el programa “Suelta la sopa”.

El protagonista de “La Familia Peluche” agregó que siempre tuvo dudas acerca del reality show, pues sabía que sería muy invasivo.

“Yo siempre tuve dudas, si había hecho bien o si había hecho mal con este viaje, pero al final de cuentas fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años quizá sucedió en uno”, refirió el comediante.

Agregó que tuvo una conversación con su hija en la que le dijo que su relación con Ochmann la había hecho cambiar.

“Yo en el viaje se lo dije, ‘tú eras otra persona, no eras la niña simpática, ligera, espiritual, tranquila’. Mi hija era paz y amor, pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo ‘ok, la respeto’ y ha trabajado mucho en ella”, señaló Derbez.

Al respecto, Ochmann quiso aclarar que su relación con la hija de Eugenio Derbez es buena a pesar de la separación.

En una entrevista con el programa “Despierta América” el intérprete explicó que las relaciones cambian, pero no por eso han dejado de estar en contacto, principalmente porque tienen una hija de dos años llamada Kailani.

“Las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman, yo la verdad es que con ‘Ais’ hablo todos los días, tenemos una relación muy linda hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna y estamos en contacto todos los días, entonces todo bien, todo caminando”, afirmó el actor.