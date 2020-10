“Obras son amores”: Carisa de León afirma que aún amaba a Javier Ortiz

El exGaribaldi Xavier Ortiz y Carisa de León estaban separados desde hace un par de años y aún no habían firmado el divorcio. (Foto Prensa Libre:Instagram)

En una entrevista que le hizo Mónica Guerra del programa mexicano De Primera Mano Carisa De León comenta que el traumatólogo dijo que ante un accidente de esa magnitud iba a haber cambios importantes: “Tu vida no volverá a ser igual, porque las cosas que antes hacías no las vas a poder hacer y las que normalmente hacías con facilidad te van a causar mucho dolor”.

No fue a un terapeuta especializado y su ánimo mejoró conforme tuvo más movilidad, comentó en la entrevista.

Ella no quiso mencionar si hubo violencia verbal y dijo que: “el pasado ya pasó y no tiene caso regresar y mencionarlo, menos cuando la otra persona ya no está aquí para dar su versión”.

Ante la pregunta de si lo seguía amando, De León dijo que “obras son amores y no buenas razones”. De su parte, dijo que cuando lo necesitó allí estuvo y lo cuidó cuando estuvo enfermo.

Aún separados, en los momentos finales allí estuvo, dijo y afirmó que en su familia se le dio la entrada y la despedida como a un miembro de la misma.

Los presentadores comentaron que nadie sabe lo que pasaba en el fondo de esa relación. Vea la entrevista.

El exintegrante de Garibaldi, Javier Ortiz, falleció el 7 de septiembre. De esta relación han salido a la luz muchos dimes y diretes.