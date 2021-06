“Menú para Todos” celebra siete años de cocinar en familia

El chef Eduardo González es el conductor, desde hace 7 años, de "Menú para Todos". (Foto Prensa Libre: Norvin).

Cuando se habla de cocinar existen varias opiniones al respecto. Hay quienes les encanta la experiencia de preparar nuevas recetas, a otros les da miedo intentarlo y que el platillo no les quede agradable a su paladar y hay quienes consideran que la cocina requiere de mucho conocimiento y tiempo. Para todos estos perfiles de personas va dirigido Menú para Todos.

“El enfoque del programa, como su nombre lo dice, es para todo público. Cocinamos menús sencillos que son accesibles para todos. Tratamos de que los ingredientes sean fáciles de encontrar y económicos. Además, los utensilios son los que tenemos en casa y usamos a diario. No me gusta hacer ni usar cosas sofisticadas porque eso aleja a las personas de la cocina. Si vemos que alguien está usando un aparato último modelo y nosotros no lo tenemos, ya ni vemos cómo se hace la receta”, dice el chef Eduardo González, conductor del programa.

El propósito

En Menú para Todos, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 10.30 horas por Guatevisión, encontrará diversidad de recetas de pasta, pollo, vegetales y ensaladas, entre otros alimentos. Por ejemplo, durante estos siete años, el Chef González ha presentado aproximadamente siete formas diferentes de preparar un jocón, una receta muy solicitada por la audiencia.

Aunque con menos frecuencia, debido al tiempo al aire, también encontrará ideas para cocinar platillos dulces como panqueques, crepas, buñuelos, plátanos en mole, entre otros.

El objetivo del programa es incentivar a todos los guatemaltecos a cocinar y vivir una experiencia culinaria sencilla, divertida y llena de sabor, sin importar que no sepan cocinar, que tengan temor a quemar la comida o que les encante la cocina. Todos pueden aprender porque el chef explica términos y técnicas que se aprenden en las escuelas de cocina.

“En los primeros meses del programa recuerdo que cuando grabábamos, por estar dando una explicación a la cámara, se quemó la pechuga de pollo que tenía en la sartén. Entonces, hice lo que la mayoría hace: quitarle al pollo el pedazo que se quemó y lo seguir la receta, como si nada hubiera pasado. El aprendizaje fue que a todos nos pueden pasar esos errores, a mí que soy chef o a alguien en casa. Entonces, el programa es así, muy honesto”, comenta González.

Programa especial de aniversario

Este lunes 14 de junio, por el aniversario del programa, el chef estará conviviendo con parte del equipo de producción durante el programa. Además, preparará un delicioso lomo relleno, platillo que fue elegido por el público en redes sociales.

Interacción

Para los productores de Menú para Todos la interacción con el público es vital durante el programa por lo que desde hace más de un año crearon la sección “Antojos de la Casa” en la que el público puede pedir el platillo que le gustaría que el chef prepare. Desde las redes sociales del programa – @Menuparatodos en Facebook e Instagram- se pregunta al público ideas de platillos y luego González los prepara en otro programa.

Además, durante la transmisión “Jorge”, el personaje interpretado por Jorge Laguardia, productor del programa, interactúa con el chef, bromea y lee los comentarios o preguntas del público. “De esta forma hacemos el programa más interactivo, porque no soy solo yo hablando. También hacemos parte al equipo de producción como quienes están en sonido, iluminación y cámaras. Es una alegre convivencia entre el equipo y el público que nos ve en casa”, expresa González.

Agradecimiento

Durante estos años, una de las anécdotas que más recuerda el chef es que una vez estaba en el supermercado y una mujer le hizo una pregunta acerca de un producto. Al escucharlo ella lo reconoció como “el chef de las mañanas”, entonces González le agradeció por ver el programa, sin embargo, la señora le dijo que ella nunca le había visto el rostro, sino que solo lo escuchaba porque cuando hacía sus quehaceres del hogar, encendía la televisión y ponía Guatevisión.

“Me dio mucha risa y le dije que qué bueno que me daba la oportunidad de acompañarla mientras hacía el oficio. Esa es una de las cosas que me ha permitido Menú para Todos, el entrar al hogar del público y, aunque no nos conocemos, convivimos en muchos sentidos. Por eso, y más, estoy muy agradecido con el público que nos ve y nos escribe en redes sociales”, dice.

La pasión del chef, después de la cocina, es enseñar. Por ello el objetivo con el programa era lograr que más personas se acercaran a la cocina y experimentaran por ellos mismos. “Creo que lo hemos logrado. Así como muchos me han agradecido por enseñarles a cocinar o darles algún consejo, yo les agradezco a ellos por estar siempre con nosotros, en cada programa y por escribirnos en redes sociales”, agrega.

Nueva temporada

En esta nueva temporada del programa se tendrá más interacción del público. Se dará más protagonismo a los “Antojos de la Casa” y tendrá más espacio la gastronomía guatemalteca ya que cada semana los platillos serán inspirados en las diversas regiones del país.

“Cada vez más, será el televidente quien decida el rumbo de nuestros episodios, mientras cumplimos la promesa de Menú Para Todos al crear recetas fáciles, prácticas y económicas conservando la esencia al brindar un ambiente amigable y familiar, lo cual nos ha permitido diversificar nuestro público cada vez más”, afirma Jorge Laguardia, productor del programa.

Uno de los nuevos objetivos deseados es que el programa se convierta también en una plataforma para presentar nuevos talentos guatemaltecos. Invitados como músicos, futbolistas, cineastas, actores, entre otros, estarán compartiendo con el Chef González sus antojos lo cual ayudará a conocer a las personalidades desde una perspectiva diferente.

El Chef Guayo

El chef Eduardo González, mejor conocido como “el Chef Guayo” tiene una destacada trayectoria en la industria gastronómica. Es catedrático en reconocidas academias culinarias donde imparte sus conocimientos en cocina tradicional guatemalteca, experiencia y conocimientos que ha llevado al extranjero representando al país en diferentes festivales y congresos.

Ha desempeñando cargos como Chef Ejecutivo. Sus recetas también han trascendido fronteras en documentales, programas de televisión y plataformas web. Los más de 20 años de experiencia le han abierto las puertas para ser asesor en proyectos gastronómicos en Quetzaltenango, Antigua Guatemala y la Ciudad Capital. Es emprendedor y reconocido por ser uno de los chef más carismáticos de la televisión guatemalteca.