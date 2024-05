“Cuando yo era pequeña me discriminaron estando en la escuela. No tuve la dicha de ir a desfilar porque para eso debíamos llevar un uniforme ya que todas las niñas deben ir uniformadas. Mi mamá me dijo: ‘no te voy a hacer uno porque no tengo dinero, yo te voy a hacer un sobre güipil, para que te identifiques’. Cuando llegué a la escuela me dijeron que no podía desfilar…”, cuenta la artista maya kaqchikel Paula Nicho Cúmez, anécdota de la que se inspiró para una de sus obras expuestas en la 60 Bienal de Venecia.

Trabajadas en óleo sobre tela, Nicho originaria de San Juan Comalapa, relata cómo ha sido para ella el proceso de la creación y exposición de sus obras en esta exhibición internacional de arte. “Siempre me ha gustado pintar y poco a poco estoy dando a conocer lo que me gusta hacer y es por eso que estoy muy agradecida con todo lo que me está pasando”.

Cinco son las obras de la artista expuestas en la exhibición, una titulada Naturaleza y las otras cuatro pertenecen a una serie llamada Mi Segunda Piel, en la cual la artista retrata, según sus palabras, a “mujeres tatuadas” con un significado un poco más profundo.

En sus pinturas, Nicho retrata a mujeres con diseños sobre su piel que, más allá de ser tatuajes, son historias, colores y diseños de tejidos de diferentes lugares de origen de Guatemala.

Entre los cuadros, por ejemplo, se muestra a una mujer tejiendo al mismo tiempo que refleja sobre su “segunda piel” tatuajes con colores y expresiones propias de la cultura guatemalteca.

“… mi mamá se enojó con la directora cuando no me dejaron desfilar y me dijo: ‘vámonos mija, porque aquí la gente piensa que nosotros no tenemos derecho de usar nuestra indumentaria’. Al ser un poco más grande me di cuenta de que esto era discriminación y que pasaba en muchos lugares de Guatemala, ya que en colegios y hasta universidades no había libertad para la gente indígena; y me causó mucho dolor que la gente piense que la indumentaria no vale. Cada pueblo tiene su propia indumentaria y colores y esto lo quise plasmar en mis obras”, cuenta Nicho.

La artista transformó ese dolor en arte y sus obras, presentadas en esta exposición, muestras a mujeres conscientes de su propio poder, resaltando la belleza del diseño textil maya.

“Hay que seguir trabajando y luchar para conseguir un futuro, porque cada persona tiene sueños y diferentes formas de ver la vida, hay que estar orgullosos de dónde venimos y utilizar el arte para plasmar esa historia”, finaliza la artista.

Mujer tejiendo su segunda piel por Paula Nicho Cúmez para la exhibición de la 60 Biennal de Venecia. (Foto Prensa Libre: Waseem Syed para Fundación Paiz)

Esta es la primera vez que Nicho se presenta en la Bienal de Arte y junto a ella también se exponen obras de los guatemaltecos Margarita Azurdia, Carlos Mérida, Andrés Curruchich y Rosa Elena Curruchich.

La exposición estará disponible hasta el domingo 24 de noviembre en el Pabellón Central de la Bienal como parte de la exposición internacional “Extranjeros en todas partes”, curada por el brasileño Adriano Pedrosa en Venecia, Italia.