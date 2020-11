Nahiara Flores, ganadora de #YoTeCantoEnCasa edición niños

Nahira Flores de 11 años es la ganadora de #YoTeCantoEnCasa edición niños. (Foto Prensa Libre: cortesía).

#YoTeCantoEnCasa es un concurso televisivo que nació con la pandemia. Un proyecto en el que las personas cantaban desde su hogar y que este año ha tenido dos ediciones, la de jóvenes y adultos, y la edición de niños.

La gran final de la edición niños fue el pasado jueves 12 de noviembre en la que se vivió la emoción de escuchar a cada uno de los los seis finalistas, mientras los jueces daban su opinión y la mayoría emitió un voto secreto.

El jurado calificador estuvo integrado por el músico Napoleón Robleto, quien fue parte de un reconocido reality show de canto a nivel latinoamericano, además de tener una reconocida academia de música; también participó Alejandro Vidal, cantante, actor y presentador de televisión, y Mery Coria, actriz, cantante y conductora argentina del programa infantil Planeta Recreo.

Ricardo García Santander y Verónica de León Regil, los famosos conductores dieron la noticia de que Nahiara Flores era la ganadora, además de compartir que Thania Reyes, tenía el segundo lugar y Carlos Hernández, el tercero. Los otros tres niños participantes quedaron empatados a muy pocos puntos de los primeros lugares.

En el siguiente link puede ver el programa completo y la participación de los niños.

Nahiara tiene 11 años, vive en la ciudad de Guatemala y durante este evento interpretó En cambio no, de Laura Pausini. Una canción muy simbólica para la nueva estrella de música.

Pausini la escribió junto a Niccoló Agliari, la italiana la dedicó a su abuela que había fallecido de cáncer. Fue el primer sencillo del álbum Primavera anticipada, en 2008.

Parte de la letra habla de esa despedida de un ser querido y del deseo de verle. Para Nahiara este mensaje es especial y su logro lo ha dedicado a su abuela Maritza Quezada, quien falleció por la misma razón hace algunos años.

...En cambio no, hoy no

hay tiempo de explicarte

ni preguntar si te amé lo suficiente

Yo estoy aquí

Y quiero hablarte ahora.

Ahora

Por que se rompen en mis dientes

Las cosas importantes

Esas palabras

Que nunca escucharás…

Mery comentó como jurado que su voz es muy inclinada al pop, mientras Napoleón Robleto la felicitó por su trabajo, vestuario y forma de interpretar porque la niña transmitió su sentimiento y dio un 10 a la participante, por su parte, Alejandro Vidal destacó su interpretación y el apoyo que la familia dio a la niña.

Nahiara durante el concurso mencionó que entre sus sueños futuros quisiera participar en el Astrodome de Houston, Texas, el último lugar donde cantó Selena y hacer un dueto con Christina Aguilera. También agradeció a su familia y a todos los que la apoyaron en redes sociales.

Los ganadores

Primer lugar: Nahiara Flores

Segundo lugar: Thania Reyes

Tercer lugar: Carlos Hernández Entre los premios para el primer lugar están las clases virtuales en la academia de Napoleón Robleto, la participación en el programa infantil Planeta Recreo, una membresía familiar por un año para el Zoológico La Aurora, una mochila Totto, dulces Colombina, productos de Ana Belly, una sesión de fotos profesionales y un pastel personalizado, entre otros regalos de las marcas participantes. Los otros dos lugares tendrán diferentes premios.

La ganadora nos comparte más de su vida en esta entrevista:

¿Cómo han sido los días después de ganar este evento?

Después de que gané nos escriben de todas partes para felicitarnos. Estoy muy feliz.

La invitación para participar llegó por una de tus abuelitas. ¿Cómo te animaste a participar?

Ruth Noemi de Flores es mi abuelita y ella fue quien me comentó del concurso que estaba convocando Viva la Mañana. Al siguiente día hicimos el video y estaba muy emocionada porque mi sueño era salir por lo menos una vez en televisión.

Un mensaje para tus compañeros con quienes competiste.

Les mando felicitaciones, todos somos ganadores y deseo que sigan cumpliendo sus sueños. También una feliz Navidad para cada uno de ellos.

¿Por qué te impacta tanto Christina Aguilera?

Siento que sus canciones son como un reto y me gusta cantarlas.

¿Qué ha significado la pandemia para ti?

Al principio fue difícil cuando nos encerramos, pero ahora estoy aquí calmada y puedo estar más con mi familia y jugar con mis hermanas. También leo y veo películas para distraerme. Una de las que más me ha gustado es Más allá de la luna, un musical que cuenta la historia de una niña que construye un cohete para ir a la luna y demostrar que es cierta una historia que le contó su mamá, quien ha muerto.

Te gustan las comidas típicas. ¿Cuál es tu favorita?

El pollo en jocón es mi favorito porque la primera vez que lo mencionaron no sabía qué era. Me dio curiosidad que era verde y cuando lo probé, me encantó.

La lectura también es tu amiga. ¿Qué libro te gusta?

Estoy leyendo La cabaña, pero todavía no lo he terminado.

¿Cuáles son tus planes para el 2021?

Sacar buenas notas en los estudios, seguir mi sueño como cantante, y poder ser una buena persona con mi familia.