YoTeCantoEnCasa edición niños llega a la final

Llega la gran final de #YoTeCantoEnCasa edicíon niños. Más de 200 niños participaron, seis están en la última etapa. (Foto Prensa Libre: cortesía).

#YoTeCantoEnCasa nació como un proyecto innovador durante la pandemia de covid-19. Un exitoso segmento en el que las personas cantaban desde su hogar y enviaron un vídeo con sus interpretaciones.

La versión de jóvenes y adultos que comenzó en junio pasado, en la cual participaron más de 100 talentos y en esa oportunidad ganaron las voces de Bela, en primer lugar, le siguió en segundo puesto Alfonso Pinto y en tercer lugar quedó, Raúl Cabrera.

Esto motivó a crear la edición niños. De septiembre a la fecha cada semana se han escuchado las interpretaciones de los consentidos de casa y este jueves 12 de noviembre es la gran final. Se transmitirá a las 8 horas por Guatevisión. La fecha que se tenía prevista era el viernes 6, pero cambió debido a la situación de emergencia del país por la tormenta tropical ETA.

Cada viernes el segmento ha sido conducido con alegría por Ricardo García Santander y Verónica de León Regil. García Santander comenta que “la convocatoria fue bien recibida por las familias y se ha tenido un espacio de mucha emoción y talento. Una experiencia enriquecedora y estamos ansiosos por saber quiénes serán los ganadores”.

Para esta concurso participaron casi 200 niños. Para el primer programa el 4 de septiembre se presentaron 100 de los videos, de donde se seleccionaron 25 presentaciones y así cada semana se fueron clasificando los niños hasta llegar a 12 semifinalistas y seis llegaron a la gran final. Ellos son Adriana Gil, Dorilyn Pérez, Carlos Hernández, Mynor Escobar, Nahiara Flores y Thania Reyes.

Freddy Polanco, productor de Viva la Mañana, explicó que entre los premios para el primer lugar están las clases virtuales en la academia de Napoleón Robleto, la participación en el programa infantil Planeta Recreo, una membresía familiar por un año para el Zoológico La Aurora, una mochila Totto, dulces Colombina, productos de Ana Belly, una sesión de fotos profesionales y un pastel personalizado, entre otros regalos de las marcas participantes. Los otros dos lugares también tendrán diferentes premios.

“Estamos contentos con el resultado y felicitamos a los cientos de chicos que participaron y pronto tendremos otros reality shows para que la familia siga disfrutando. Así, en estos tiempos de pandemia, aunque estemos separados físicamente nos encontramos cerca por los buenos sentimientos y el talento”, agrega García Santander.

¡Una final con entusiasmo!

Los participantes nos cuentan su sentir frente a esta gran final y parte de su historia en este concurso en el que han interpretado sus canciones desde casa.

Adriana Gil (11 años)

Ciudad de Guatemala

Interpretará, O Mio Babbino Caro, de André Rieu. Su género favorito es el pop.

“Me siento contenta de estar en la final y he aprendido mucho de la crítica de los jueces. Me he divertido en cada presentación y programa… gracias por permitirme ser parte de #YoTeCantoEnCasa, edición niños”.

Dorilyn Pérez (11 años)

San Martín Jilotepeque, Chimaltenango

Interpretará, Devuélveme el corazón, de Sebastián Yatra. Su género favorito es el pop.

“Estoy muy emocionada, ensayo mucho todos los días y aprendo canciones. Cuando termine la pandemia quiero salir con mi familia y seguir cantando”.

Carlos Hernández (9 años)

Teculután, Zacapa

Interpretará Yo viviré, de Celia Cruz. Su género favorito es la balada.

“He tenido un poco de nervios de salir en la televisión y me siento muy feliz de estar participando en la final. Mis amigos me han dicho que siga adelante y me animan a seguir cantado, gracias a todos quienes me han dejado un mensaje de apoyo”.

Mynor Escobar, (8 años)

Malacatán, San Marcos

Interpretará Flor de Durazno, de Pedrito Fernández. Su género favorito es la música ranchera.

“Mi papá me invitó a participar y mandé el video de Chiquilla de mis amores, de Pedrito Fernández. Estoy contento de estar en este concurso. Ensayo todos los días y cuando pase la pandemia quiero seguir cantando y ser un gran artista”.

Nahiara Flores, (11 años)

Ciudad de Guatemala

Interpretará En cambio no, de Laura Pausini. Su género favorito de música es la balada.

“Mi abuelita me dijo si quería participar y envíe mi video de Un ángel llora, de Anette Moreno. Estoy feliz y contenta y al terminar la pandemia quiero ver a mi familia y amigos y seguir con mi sueño de cantar. Este logro se lo dedico a mi abuelita Maritza Quezada que está en el cielo”.

Thania Reyes, (11 años)

Ciudad de Guatemala

Interpretará Por ti volaré, de Andrea Bocelli. Su género favorito es la música ranchera.

“Empecé a cantar a los tres años. La mamá de una amiga me invitó al concurso #YoTeCantoEnCasa, edición niños. Fue emocionante cuando nos mandaron un mensaje en que pasamos a la siguiente ronda y hemos pasado por muchos nervios. Estoy emocionada de pasar los retos de este concurso e ir con todo a la final”.

¿Quiénes están en el jurado?

El jurado calificador está integrando por personalidades de la farándula, el músico Napoleón Robleto, quien fue parte de un reconocido reality show de canto a nivel latinoamericano, además es maestro de música y una gran influencia para las nuevas generaciones; también participa Alejandro Vidal, cantante, actor y presentador de televisión, y Mery Coria, actriz, cantante y conductora argentina del programa infantil Planeta Recreo.

Vidal ha comentado que esto permite que se descubran los talentos desde temprana edad y en ocasiones una guía o una palabra les ayuda a descubrir su talento, mientras Robleto asegura que esta experiencia es enriquecedora para los niños. Él ha dado cátedra y preparado a más de 100 niños en los últimos años.

Coria, quien se conecta a distancia desde su país, también expresa que se ha sorprendido del talento y la evolución que han tenido los chicos desde el primer programa y en las distintas etapas. “Tengo 10 años de trabajar con los niños y tenemos mucho que aprender de ellos, observarlos, ver la pureza que tienen y las ganas de demostrar y soñar… más allá del talento y de lo que pase”, agrega Coria.

La presentadora infantil también hace énfasis que esta iniciativa de Guatevisión ha sido importante, en especial para hacer la pandemia más llevadera. “Existe una preparación de los chicos, de su vestuario, el esfuerzo de los padres al grabarlos y es un espacio para que ellos no dejen de soñar y mostrar el talento y las ganas, “a los niños se le seguirán abriendo puertas y escenarios”, concluye.