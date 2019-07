Netflix: estos son los estrenos para agosto 2019

Una de las series más esperadas es Las Chicas del Cable. La producción fue reconocida con el Premio Ondas Nacional de Televisión a la Mejor Webserie de Ficción o Programa de Emisión Online en España. (Foto Prensa Libre: Netflix)

El octavo mes del año está por llegar y cómo siempre, Netflix ha reparado una mezcla de series, películas y documentales tan amplia que seguramente encontrará más de alguna opción que se ajuste perfectamente a sus gustos.

Derry Girls para los que buscan reírse a carcajadas, Las chicas del cable para quienes quieren un poco de drama, Mindhunter para las personas a quienes les gusta el suspenso y mantenerse con tensión mientras ve una serie, de principio a fin y así la lista continúa. Vea el listado de la nueva entrega y prepárese para hacer una maratón próximamente.

Series

Dear White People: Volumen 3 (02/08/2019): Los estudiantes negros conviven todos los días con la discriminación y las trampas políticas de las universidades de élite, que no son tan progresistas como aparentan.

Derry Girls: Temporada 2 (02/08/2019): En medio del conflicto político de Irlanda del Norte en los noventa, cinco estudiantes enfrentan la peor catástrofe universal: la adolescencia. La serie recibió el premio irlandés IFTA Gala TV Awards 2018 a mejor comedia.

Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 4 (04/08/2019): Cada domingo, el comediante Hasan Minhaj analiza las noticias mundiales sobre política, cultura y otros temas a través de un prisma singular, incisivo y sutil.

El director desnudo (08/08/2019): En el Japón de los años ochenta, un hombre decidido convirtió cada crisis en oportunidad. Su nombre era Toru Muranishi, y revolucionó su industria.

Wu Assassins (08/08/2019): Un chef de San Francisco es elegido como el nuevo asesino encargado de evitar que los poderes místicos del Wu caigan en las manos equivocadas.

Sintonía (09/08/2019): Tres adolescentes que viven en la misma favela de São Paulo persiguen sus sueños mientras mantienen su amistad en medio de un mundo de música, drogas y religión.

Las chicas del cable: Temporada 4 (09/08/2019): Esta historia se desarrolla en Madrid, en los años veinte y gira alrededor de cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España que hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo.

GLOW: Temporada 3 (09/08/2019): Esta serie es una comedia del equipo que también trabaja detrás de Orange Is the New Black.Se desarrolla en Los Ángeles en los años ochenta y gira alrededor de un grupo de inadaptadas se transforman en las Hermosas Damas de la Lucha Libre.

MINDHUNTER: Temporada 2 (16/08/2019): Esta serie muestra cómo dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal analizan la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con los homicidas. En esta ocasión Mindunter volverá a utilizar al enigmático personaje Ed Kemper, pero solo como trampolín para cubrir los crímenes de niños de Atlanta a finales de los 70 y principios de los 80. Se sabe que el momento más macabro de esta nueva entrega estará relacionado con uno de los asesinos más famosos de la historia: Charles Manson.

45 revoluciones (16/08/2019): Futura es una casa discográfica de los años 60 que decide abrir un espacio dedicado al fenómeno de la música pop-rock en España.

La víctima número 8 (16/08/2019): Todos están en la mira tras un ataque terrorista en Bilbao que deja siete muertos y destruye la vida del principal sospechoso y de quienes lo rodean.

Frontera verde (16/08/2019): Una detective de Bogotá penetra la selva profunda para investigar cuatro femicidios y cae en un laberinto plagado de magia, secretos y nazis.

Apache: La vida de Carlos Tevez (16/08/2019): Esta serie narra la historia de Carlos Tévez, el futbolista argentino que pasó de una infancia difícil al estrellato en el Boca Juniors.

Hyperdrive (21/08/2019): Los mejores pilotos callejeros del mundo ponen a prueba sus límites y compiten con autos supertuneados en la carrera de obstáculos más extrema de la historia.

El menú de los millonarios: Temporada 2 (27/08/2019): Presencie cómo la próxima generación de restauradores tiene la oportunidad de abrir locales itinerantes para impresionar a los comensales y a un exigente panel de inversionistas.

Workin’ Moms: Temporada 3 (29/08/2019): Se acabó la licencia por maternidad, y es hora de que estas cuatro mamás vuelvan al trabajo… sin dejar de lidiar con hijos, jefes, amores y demás asuntos de la vida.

Vis a vis: Temporada 3 (30/08/2019): Si aún no ha visto nada de Vis a vis le compartimos la descripción general para evitar los spoilers. “Su novio la manipuló para que malversara fondos, y la sentenciaron a prisión. Ahora, esta ingenua joven debe aprender a sobrevivir en un mundo nuevo y hostil”, puede leerse en la página de Netflix.

El cristal oscuro: La era de la resistencia (30/08/2019): En esta precuela a la clásica película de fantasía, tres gelflings inspiran una rebelión en contra del cruel emperador cuando descubren un terrible secreto.

Casados con el diseño (30/08/2019): El estilista y diseñador de interiores Jason Bolden y su pareja Adair Curtis de JSN Studio hacen magia en la alfombra roja y en los hogares de las estrellas.

Películas

El gran pez (01/08/2019): Esta famosa película trata de un joven periodista investiga la verdad sobre los increíbles relatos que le contaba su padre enfermo.

El hombre araña (01/08/2019): Un tímido estudiante se vuelve en un luchador contra el crimen, desde que la picadura de una araña mutante le da poderes extraordinarios.

Punto de quiebra (01/08/2019): Un agente del FBI se infiltra en una banda de deportistas de élite de quienes se sospecha que también se dedican a roban dinero y joyas que luego reparten entre los pobres. Sus superiores empiezan a pensar que el agente está involucrándose demasiado con sus nuevos amigos y temen que su lealtad al FBI peligre.

Capitán América: Civil War (01/08/2019): Capitán América quiere que sus amigos superhéroes se mantengan independientes. Iron Man apoya el control gubernamental y el resultado es un enfrentamiento que lo mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin.

Alicia a través del espejo (01/08/2019): Alicia regresa al mundo mágico de las maravillas, donde la Reina Blanca le encomienda la misión de viajar en el tiempo para ayudar a salvar a la familia del Sombrerero Loco. Una vez en el pasado, tendrá que enfrentarse a la malvada Reina Roja.

Rockeros rebeldes (01/08/2019): Cuatro fanáticos de la banda de rock KISS intentan desesperadamente conseguir boletos para un concierto en Detroit.

Nadie sabrá nunca (03/08/2019): Un ambiente anodino y la falta de afecto obligan a Lucía y Braulio a voltear al mundo de la ficción para materializar sus sueños.

Escuadrón suicida (06/08/2019): Los peores villanos de las cárceles y hospitales psiquiátricos, todos poseedores de cualidades especiales son liberados por el gobierno para conformar un equipo de luchadores de élite y detener a una misteriosa y poderosa entidad. Mientras tanto, el Joker actúa por su cuenta, sembrando el caos a su paso.

Actividad paranormal 4 (15/08/2019): Cinco años después de los sangrientos eventos de Actividad Paranormal 3, esta secuela narra una nueva ola de misteriosos terrores suburbanos.

Shakespeare enamorado (16/08/2019): William Shakespeare, joven dramaturgo de gran talento, necesita urgentemente poner fin a la mala racha por la que está pasando su carrera. Lo que necesita es una musa y la encontrará en Lady Viola, con la que mantiene un romance secreto. Por su parte, ella guarda dos secretos que él dramaturgo debe descubrir. La historia se desarrolla en Londres durante al año 1593.

La pequeña Suiza (16/08/2019): El descubrimiento de la tumba del hijo de Guillermo Tell en una ciudad del País Vasco incita a los ciudadanos locos de la aldea a buscar unirse a Suiza.

Patch Adams (16/08/2019): Protagonizada por la estrella de Hollywood Robin Williams, esta película se basa en las experiencias de un médico de la vida real quien afirma que la mejor medicina para las enfermedades es la risa.

Hellboy II: El ejército dorado (16/08/2019): Hellboy y su equipo se enfrentan a un dictador despiadado y a su poderoso ejército.

Virgen a los 40 (16/08/2019): En esta famosa película tres compañeros de trabajo emprenden una misión de ayuda para que un nuevo amigo pierda la virginidad.

8 Mile: Calle de las ilusiones (16/08/2019): El talento para la música rap puede ser el boleto de un hombre blanco, para escapar de un vecindario pobre de Detroit.

Películas y series infantiles

She-Ra y las princesas del poder: Temporada 3 (02/08/2019): La guerrera Adora se une a la rebelión tras descubrir una espada mágica y su identidad como la legendaria heroína She-Ra, pero su mejor amiga se queda con los hordianos.

Pregunte a los StoryBots: Temporada 3 (02/08/2019): Lanzada en 2016, esta serie trata de cinco criaturas muy inquisitivas investigan las respuestas a las preguntas más comunes de los niños: por qué se hace de noche o por qué debemos cepillarnos los dientes.

LEGO Marvel Super Heroes: ¡Vengadores reunidos! (05/08/2019): Ultron le roba el control de la armadura a Iron Man y pone en marcha el plan para conquistar el mundo. Comienza una nueva misión para los Vengadores.

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 7 (27/08/2019): Mientras la reina Poppy celebra una nueva era de paz en Villa Troll con fiestas, competencias y festividades, Ramón intenta hacerse amigo de la diversión.

La vida moderna de Rocko: Cambio de chip (09/08/2019): Rocko regresa a la ciudad supertecnológica de O-Town después de pasar veinte años en el espacio y solo quiere una cosa: que vuelvan a poner su programa favorito.

Invasor Zim y el poder del Florpus (16/08/2019): Cuando Zim reaparece para comenzar la siguiente fase de su malvado plan alienígena para conquistar la Tierra, Dib Membrane se propone desenmascararlo de una vez por todas.

