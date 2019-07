10 series que están en Netflix para todos los amantes del stand up comedy

La risa provoca varios beneficios psicológicos e incluso físicos. ¿Qué mejor que una maratón de stand up comedy para buscarlos? (Foto Prensa Libre: Netflix)

Hay muy pocas cosas que se sienten mejor que reír. Si está complemente de acuerdo seguramente disfruta de películas y series chistosas que hacen que incluso llegue a llorar de la risa a tal punto de que le duela el estómago. Quizá esta última sensación no es tan agradable, pero igual vale la pena pasar un buen rato.

Quizá le interese Netflix lanza plan económico solo para celulares y tabletas Forbes 18 de julio de 2019 a las 07:19h

Aquí le compartimos diez producciones que harán que se ría de principio a fin. Solo es cuestión de que elija el orden en el que las verá porque todas deben estar en su lista de reproducción si su género predilecto es la comedia:

1. Comediantes del mundo

Este proyecto reúne a comediantes de 13 regiones distintas de todo el mundo para que suban al escenario a demostrar que el humor no tiene fronteras. México, Estados Unidos, Canadá, India, Alemania y Francia son algunos de los países representados en esta producción.

Cada episodio dura alrededor de 30 minutos y están divididos por regiones.

2. Ricky Gervais Hamanity

El sarcasmo es el as bajo la manga de Ricky Gervais para abordar temas difíciles de tratar como la fama, la muerte y más aun como cuando -en palabras de Netflix- “vivimos en una sociedad que se lo toma todo personalmente”. La producción se realizó en 2018 y dura casi una hora y media.

Escribir y dirigir junto a Stephen Merchant la serie de televisión británica The Office, y crear junto a Stephen Merchant la serie Extras, que fue galardonada con varios premios: BAFTA, Globos de Oro o Premios Emmy son algunas de las acciones por las que seguramente ya ha oído hablar de este icono de la comedia actual.

3. Dave Chappelle

Aunque llevaba años construyendo una carrera en el mundo del espectáculo, Chappelle dio un salto enorme en su trayectoria cuando lanzó su propio programa en la red de cable Comedy Central, titulado Chappelle’s Show en 2003. El show le hizo obtener dos nominaciones a los Premios Emmy.

Para hacer un regreso triunfal a la pantalla, en 2017 la estrella Dave Chappelle lanzó dos especiales que la crítica ha calificado de irreverentes y un tanto despiadados. El primero cuenta con dos episodios que duran poco más de una hora. En el primero Chappelle habla sobre Bill Cosby, O.J. Simpson y sus propias polémicas y en el siguiente aborda los perfiles raciales, los escándalos de los famosos y los dilemas paternos. Su siguiente entrega ha dado mucho de qué hablar porque los temas que toca son cómo es crecer siendo pobre, enojar a los fans e involucrarse en problemas luego de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Su ausencia en el mundo del espectáculo es el tema central del último episodio.

Para encontrar ambas colecciones solo es necesario buscar el nombre del standupero.

4. Iliza: Elder Millennial

La descripción de este show es breve y directo pero dispara la imaginación de cualquiera al leerla -y promete hacer lo mismo con sus risas en cuanto decida darle play-. “La recién comprometida comediante Iliza Shlesinger indaga sobre las verdades irrefutables de la vida a los 35, la locura del camino recorrido y lo que viene después”, se lee en Netflix.

Iliza Shlesinger fue la ganadora de Last Comic Standing de NBC en 2008 y además se desenvolvió como anfitriona del programa de citas Excused y del programa de comedia y juego TBS Separation Anxiety.

5. The Standups

En esta serie las voces más relevantes de la comedia se presentan en Los Ángeles en seis especiales de media hora repletos de bromas, anécdotas hilarantes y confesiones incómodas.

Actualmente puede encontrar dos temporadas disponibles en Netflix. Joe List, Gina Yashere, Rachael Feinstein y Brent Morin son algunos de los graciosos comediantes que podrá ver en acción en esta exitosa producción.

6. Ellen DeGeneres: Relatable

En su primer especial desde 2003, Ellen rememora su camino al estrellato y repasa las lecciones que poco a poco ha aprendido en el camino.

Seguramente su rostro e ingenio le parecerá familiar porque Ellen Lee DeGeneres es una comediante, actriz y presentadora de televisión estadounidense muy famosa, ganadora de varios premios Emmy y maestra de ceremonias de eventos icónicos como los premios Óscar.

7. Ali Wong: Hard knock wife

Alexandra “Ali” Wong ​​ es una actriz, comediante y escritora estadounidense, ​​ reconocida por su participación en American Housewife, Are You There, Chelsea?, Inside Amy Schumer y Black Box.

En este especial de Netflix Ali sobre el matrimonio y la maternidad. Baby Cobra, otro especial producido para el gigante del streaming también está disponible en el catálogo.

8. Marlon Wayans: Woke -Ish

Este actor, productor, comediante, escritor y director estadounidense es conocido por su trabajo en conjunto con su hermano Shawn. ¿Y dónde están las rubias?, Scary Movie y Nakedson algunos de los proyectos en los que se ha involucrado.

“Alegre, desopilante y sin pelos en la lengua, Marlon Wayans habla de racismo, rimas de rap según la edad, derechos gais, crianza y hasta de las Kardashian”, dice Netflix respecto a esta producción.

9. Aziz Ansari: Live at Madison Square Garden

En esta producción el actor, comediante de stand up y escritor estadounidense habla sobre los inmigrantes, las relaciones y la industria de la comida.

Este ingenioso humorista también interpretó en la serie de Netflix “Master of None” a Dev Shah, una serie que desde ya debe agregar a su lista de pendientes.

10. The Mortified Guide

En este programa los protagonistas son gente atrevida que se sube al escenario y lee en público anécdotas graciosas y humillantes de su juventud. De momento cuenta con una temporada en Netflix, compuesta por seis capítulos.

Contenido relacionado: