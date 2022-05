Paulina Rubio: el momento en que la cantante detiene su concierto y acusa a un guardia de seguridad de haberla “tocado”

No obstante, a pesar de la alegría de sus seguidores por compartir con la cantante, “La Chica Dorada” paró la música para denunciar el presunto abuso sexual sufrido a manos de uno de los guardias de seguridad.

Asimismo, arremetió en contra del guardia por haberle faltado al respeto, cuando su trabajo era protegerla.

Lea también: “Pegao”: el video de Camilo en donde Índigo se vuelve la protagonista

“Paren la música, paren la música. Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”, denunció la intérprete mexicana.

Este polémico incidente quedó grabado y rápidamente se volvió viral en redes sociales, en donde los seguidores de Paulina Rubio dieron su opinión sobre el presunto abuso sufrido por la cantante.

Lea más: Becky G: el incómodo momento en el que un hombre toca de manera inapropiada a la artista durante una gala

Hasta el momento, ni Paulina Rubio ni su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto sobre esta lamentable situación o han informado si tomarán acciones legales contra el guardia de seguridad.

Este no es el primer incidente que presenta la gira Perrísima, ya que en redes sociales circularon varios videos en los que se observa a Paulina Rubio y a Alejandra Guzmán ignorándose en pleno escenario, derivado de la enemistad que mantienen desde hace algunos años.

Le puede interesar: “Tengo que utilizar silla de ruedas para estar bien”: Paquita la del Barrio habló sobre su actual estado de salud