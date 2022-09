Piqué: cuál fue la frase del futbolista que habría desatado la furia de Shakira y dio inicio a su polémica separación

Tras varias semanas de controversia en torno a la separación entre ambas celebridades, medios españoles revelaron que Clara Chía Martí, nombre de la nueva pareja de Piqué, habría sido la mujer con quien el defensa central del FC Barcelona le habría sido infiel a Shakira.

A raíz de la revelación del nombre de la nueva novia de Piqué, volvió a tomar relevancia mediática el tema del inicio de los problemas entre la ahora ex pareja, los cuales, de acuerdo a un periodista, se habrían dado después un viaje familiar.

El paparazzi Jordi Martín comentó que las sospechas de Shakira sobre la infidelidad de Gerard Piqué comenzaron al momento de regresar de Disney y se dieron debido a una frase que dijo el campeón del mundo con España.

“Necesito tiempo porque estaba agobiado con las empresas”, le habría dicho Piqué a Shakira tras regresar de su viaje familiar.

Ante esta sorpresiva frase, la intérprete de Inevitable le propuso a su entonces pareja varias soluciones para arreglar su presuntos problemas personales, las cuales rechazó de inmediato.

“Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’. Ella le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más”, indicó.

“Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”, continuó Jordi Martín.

La revelación sobre la frase que causó enojo en Shakira se dio después de que Jordi Martín diera a conocer que existen al menos tres infidelidades de Gerard Piqué en el tiempo que mantuvo una relación sentimental con la cantante colombiana.