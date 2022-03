Qué dice el comunicado oficial de la Academia de los Óscar tras el golpe de Will Smith a Chris Rock por burlarse de su esposa

En medio de un silencio incómodo y confusión en el Teatro Dolby, Smith se acercó a Rock y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a Jada y gritar obscenidades.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”, gritó Smith, lo que obligó a los productores a interrumpir varios segundos de audio de la transmisión televisada.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que estaba “al tanto” del incidente que “involucró a un individuo abofeteando a otro”, pero que “el individuo implicado se negó a presentar una denuncia policial”.

“Si la parte implicada desea una denuncia policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, según un comunicado del departamento.

Después de que terminó la transmisión, la Academia tuiteó que “no aprueba la violencia de ninguna forma”, sin hacer referencia directa a lo ocurrido.

“Esta noche nos complace celebrar a los ganadores de la 94 edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus pares y amantes del cine de todo el mundo”, señaló.

