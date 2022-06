“Que no diga que esto es un retroceso para la mujeres porque ella no las representa”: la opinión de una juez experta en violencia de género sobre las acusaciones de Amber Heard

Por medio de una entrevista con la cadena Fox News, Pirro lamentó que la actriz de 36 años, luego del veredicto final del jurado, declarara que la sentencia era un retroceso para las mujeres que han luchado contra la violencia de género por años.

“Que no diga que esto es un retroceso para la mujeres porque ella no las representa, sino a lo peor de las mujeres que intentan acusar falsamente a los hombres. Ella ha intentado promocionarse como parte del movimiento ‘MeToo’, mostrándose como una mujer que ha sido maltratada, pero es imposible creerle”, comentó.

La juez experta en violencia de género también reveló que, desde el inicio del juicio, era evidente que Amber Heard era la abusadora y no la abusada debido a sus declaraciones y gestos en el estrado.

“Tiene que entender que lo que ha hecho ha sido dañino para las víctimas reales de violencia doméstica. En cuanto empezó a hablar, era evidente que no era la víctima, sino la abusadora, y Johnny Depp ha tenido abogados que pudieron plantarle cara”, indicó la fiscal.

Añadido a esto, Jeanine Pirro habló de la importancia de Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, durante esta batalla legal, ya que ella enfrentó a Amber Heard y evidenció sus contradicciones y mentiras.

