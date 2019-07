Queen supera a Guns N’ Roses en YouTube e impone récord con “Bohemian Rhapsody”

"Bohemian Rhapsody" de Queen rebasó récord de "November Rain" de Guns N ’Roses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Se confirmó lo que ya se veía venir desde hace algunos meses. El video musical original de Bohemian Rhapsody de Queen rebasó oficialmente la barrera de las 1 mil millones de reproducciones en YouTube, con lo que dejó atrás a November Rain de Guns N ’Roses, que el año pasado alcanzó este récord.

Y no sólo eso. La emblemática pieza de Queen estableció un hito histórico en la plataforma al video musical más antiguo en haber alcanzado este número de vistas y el primero perteneciente a los años setenta en ingresar al Billion Views Club de YouTube.

Es difícil negar que la película Bohemian Rhapsody estuvo estrechamente relacionada a este alcance. En 2018, año en el que se estrenó el filme, el sencillo fue nombrado el más googleado del año y el más escuchado en las plataformas de streaming.

En 2019, 46 años después de su lanzamiento, la canción regresó al Top 40 en Estados Unidos. Aunque su “complejidad armónica” ha resonado y cautivado los oídos de distintas generaciones. Bohemian Rhapsody fue el primer éxito Top 10 de Queen en Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido fue número uno durante nueve semanas consecutivas, un récord antes de volver a la cima de las listas en 1991.

Después de mantener un perfil bajo, el torrente creativo de Freddie Mercury -el único compositor de Bohemian Rhapsody– y de Queen vuelve a causar impacto en múltiples generaciones. Basta mencionar que en los últimos 12 meses la banda acumuló más de 3.45 millones de visualizaciones en YouTube.

Para celebrar este hecho, la plataforma anunció que trabaja con Queen en una campaña global llamada You Are The Champions, que se lanzará a finales de julio. Durante esta iniciativa, los admiradores competirán por la oportunidad de estelarizar tres nuevos videos musicales de UGC (Contenido Generado por los Usuarios) para tres clásicos de la banda.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Sheila Ramírez.

