Regresan los Jonas Brothers con nuevo álbum, documental y gira mundial

Los Jonas Brothers. De izquierda a derecha: Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas (Foto Prensa Libre: @jonasbrothers en Instagram)

Los Jonas Brothers dieron sus primeros pasos en el mundo del estrellato en el 2005. Sin embargo, fueron contratados por la cadena de televisión Disney Channel y desde entonces la banda de pop rock conformada por los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas ganó popularidad alrededor de todo el mundo.

Luego de una separación indefinida entre 2010 y 2011, dos años después los hermanos trabajaron los sencillos Pom Poms lanzado en abril de 2013 y First Time dos meses después. Sin embargo, en octubre de ese mismo año se separaron definitivamente y fue hasta 2019 cuando anunciaron su retorno con el sencillo Sucker, el cual debutó como número uno en el Billboard Hot 100.

Álbum: Happiness Begins

Este proyecto fue anunciado el 22 de abril de 2019 y lanzado el 7 de junio. Cuenta con 14 canciones que varían con ritmos de la década de los ochentas, reggae y country. Por medio de sus cuentas de Twitter los tres hermanos publicaron adelantos del álbum y expresaron su orgullo por este nuevo inicio.

También indicaron que algunas de las historias detrás de las canciones son una carta de amor que Joe escribió para su esposa, la actriz británica Sophie Turner y el romance de Nick con su también esposa Priyanka Chopra.

Escuche Happiness Begins aquí:

Documental: Chasing Happiness

Seis años representaron muchos cambios en la vida de los Jonas Brothers después de su separación. Por ello, con este nuevo inicio, los hermanos decidieron contar en un documental -publicado por Amazon Prime Video-, los detalles de sus últimos momentos como banda, el comienzo de nuevos proyectos y el esfuerzo detrás de la producción de su nuevo álbum.

El filme se caracteriza por su honestidad al mostrar la realidad que enfrentaron y el impacto que su carrera musical tuvo en sus vidas personales y familiares. El formato de presentación resultó ser una plataforma para transmitir sus inquietudes, resentimientos y preguntas personales.

Gira mundial: Happiness Begins

El éxito de su regreso y la demanda de sus fanáticos por más contenido de parte de ellos, llevó a los Jonas Brothers a anunciar que en agosto de 2019 iniciarían una gira por Estados Unidos, México y Europa. El primer concierto se llevará a cabo el 7 de ese mes en Miami, Florida y la gira concluirá el 22 de febrero del 2020 en París, Francia.

Durante su separación, los tres hermanos realizaron proyectos individuales además de acumular momentos significativos para sus vidas personales.

Otros logros durante su separación

Kevin -el mayor- produjo el Reality Show”Married to Jonas” que exploraba su vida junto a su esposa Danielle. Este fue transmitido por el canal E! Entertainment en 2013. Joe -el mediano- formó parte de una nueva banda llamada DNCE, en 2015, de la cual era vocalista. Además conoció a la actriz Sophie Turner en 2016, con quien se casó en Las Vegas en junio de 2019. Por último, Nick -el menor- continuó su carrera como solista y lanzó su álbum Last Year Was Complicated en 2016, el cual alcanzó la segunda posición en la lista Billboard 200. En 2018 contrajo matrimonio con la actriz Priyanka Chopra.

