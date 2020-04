Ricardo Arjona: Así fueron las 38 horas que el cantautor guatemalteco pasó sin dormir

Ricardo Arjona lanzará su nuevo sencillo "Hongos", el 28 de abril. (Foto Prensa Libre: @arjonaoficial).

Con el nombre 38 horas sin dormir, Ricardo Arjona publicó un vídeo en su canal oficial de YouTube en el que, por primera vez, explicó de qué se trata una de sus canciones. Hongos es el sencillo que lanzará el próximo 28 de abril.

“Estos lentes son de mujer. Nada qué hacer, pero veo bien con ellos”, dice el artista al iniciar el vídeo en el que luego se le ve con una guitarra frente a un monitor, en el estudio en su casa. Luego comienza a explicar la canción con la frase “Es difícil de explicar. Es sacar tanta desesperación dentro de un mismo texto”.

Hongos, que pertenece a su próximo álbum Blanco y Negro, inicia con la pregunta “¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo?” y continúa “¿quién me da respuestas para este misterio?”. Ricardo Arjona comenta que el caos de la canción se representa con la frase “¿quién puso elefantes en un cobertizo?”. Además, la melodía tiene una invitación a vivir con el cuestionamiento “¿qué hacen tantos vivos en el cementerio?”.

Respecto a la primer línea, que es con la que comienza el disco, según indicó, “no está bien”. Pero no dio más explicaciones.

Arjona confiesa que en la segunda parte de la canción se fotografió un poco al decir “tengo algo de inglés para pedir un trago. Uso el castellano para pagar la renta”. El artista explica que el primer idioma le sirve para comunicarse de una manera básica o fácil, mientras que el español le es útil para ganarse la vida.

Para el guatemalteco, esta canción siempre se llamó Hongos, pero cuando llegó el proceso formal del disco que decidieron cambiar a Ganas de huir. “¿Habremos hecho bien?”, se cuestiona en el vídeo. Luego, los fans pueden disfrutar de la interpretación de Arjona, quien se acompaña de su guitarra.

El artista también confesó que ninguna persona que participó en el proceso de creación del disco estuvo de acuerdo en que Arjona hiciera segundas voces en sus canciones. “Pero se oye bien y quedaron muy bajitas”, opinó.

“Blanco y Negro”

Según señaló Arjona en un comunicado de prensa, la estrategia para dar a conocer su nuevo proyecto por redes no es una estrategia de marketing, ni de hacerlo esperar. “Es que a veces, a los que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, necios, testarudos, entonces, no es fácil a veces… Pero, vamos a salir y vamos a salir en días”, dijo.

Además, el cantante indicó que varios le recomendaron que este año no era un buen momento para lanzar un disco, pero no escuchó esos consejos.

Como parte del proyecto de Blanco y Negro, a través de @infomundoarjona Ricardo Arjona invitó a cuatro seguidores a escuchar su disco en los estudios Abbey Road de Londres. Lugar en donde también tuvieron la oportunidad de conocerlo.

“Blanco y Negro no es una campaña de promoción, tampoco son solo discos con música. Es intentar tocarnos para tocar. Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción”, se lee en el comunicado.