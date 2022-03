Ricardo Arjona da positivo a covid-19: qué se sabe de “Tiempos tristes”, la canción inédita que habla de la pandemia

“El Lamentando inmensamente lo que está pasando. R.A. salió positivo de covid. No podremos hacer los conciertos de Murcia y Alicante por restricciones de protocolo. Esperamos estar listos lo antes posible para continuar con la gira europea. Agradecemos su comprensión”, publicó Arjona en sus cuentas de redes sociales.

“Señores como están. Voy a tratar de ser breve. En el concierto de Londres empecé a sentir una afección en las cuerdas vocales. Pudimos hacer el concierto, hice todas las pruebas pertinentes y salieron negativas”, dijo Arjona en un video.

“En el concierto de ayer (jueves 10) de Valencia pasó lo mismo. Estuvo un poquito más feroz el asunto de las cuerdas. Las pruebas siguieron saliendo negativas, pero hoy (viernes 11) salí positivo de covid. Tengo covid”, agregó el cantautor guatemalteco.

En el clip de 1.21 minutos el artista guatemalteco dijo que lamentablemente no ofrecerá los conciertos de Murcia y Alicante, pero que estará pendiente de seguir las instrucciones y cumplir con su aislamiento. Además, dijo que tratará de mantener informados a sus seguidores y que espera que su inactividad en los escenarios no sea por mucho tiempo.

“Yo estoy bien. Soy el primero en lamentar esto porque estoy recibiendo tanto afecto de esta gira europea y lo único que deseo es regresar lo antes posible. Insisto, estoy bien y quería avisar en mi propia voz lo que está pasando. Un abrazo y lo lamento mucho”, concluyó Arjona.

Blanco y Negro Tour, la pandemia y los tiempos tristes

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se encuentra en Europa con su gira Blanco y Negro Tour, en donde agotó los 19 conciertos de su gira española a un mes finalizar el tramo europeo, al mismo tiempo que su show en París se encuentra completamente sold out.

A finales de marzo el músico nacional comenzará su tour por EE. UU. y ofrecerá más de 30 conciertos y al concluir esa etapa, continuará por Latinoamérica.

Aunque el primer concierto oficial fue el jueves 3 de febrero, Arjona junto a sus músicos pasaron varios días de enero en Antigua Guatemala, ciudad en la que se ensayó el espectáculo que se presenta en la actualidad.

Durante los ensayos finales el cantautor guatemalteco privilegió a un grupo de recolectores de café para ver en primicia el espectáculo de Blanco y Negro Tour, en la que también complació temas que solicitaron.

En varios de los conciertos de la reciente gira, Ricardo Arjona ha acaparado la atención no solo por sus éxitos. También sorprendió a sus admiradores con la interpretación de Tiempos tristes, un tema inédito que cantó como regalo a los asistentes del Blanco y Negro Tour.

Tiempos tristes es una canción en la que Ricardo Arjona menciona la pandemia del coronavirus.

“Tiempos tristes, pesadilla, yo no sé cuándo empezó la oscuridad, tan esclavo y presumiendo libertad. Ve y resiste, mascarillas, la idiotez les contagió su enfermedad, piden ´like´ como pastillas de ansiedad, la pandemia es la maldita soledad”, dice una de las estrofas.

“Nadie sale, todos presos y una tablet es el barrio de un chaval. Y una selfie es el principio del final.

Un café sin tertulia, mendigándole a un extraño su pulgar, conviviendo con un put* celular, la pandemia es la maldita soledad”, es otra parte del tema.

“Hoy conservo la ilusión de conquistar, me celebro cuando aún te hago reír, no me excita enamorar a un avatar. Si te tengo, tengo ganas de vivir, si los tengo, tengo ganas de vivir, la pandemia es la maldita soledad”, finaliza la canción.