Sandra Reyes: De qué murió la actriz de “Pedro el Escamoso”, cuáles fueron sus personajes más recordados y otros detalles

Diciembre inició con una triste noticia para el medio del espectáculo colombiano. Sandra Reyes, la actriz que interpretó a la doctora Paula en la serie Pedro el Escamoso, falleció este domingo a los 49 años, dejando un vacío en los escenarios y en el corazón de sus seres allegados.

De acuerdo con medios internacionales, su primo Nicolás Reyes confirmó la noticia del deceso. De acuerdo con Reyes, la artista se encontraba frente a una batalla contra el cáncer de seno.

Sin embargo, muy pocas personas sabían de ello y hasta el momento, se desconocen otros detalles sobre su muerte, aunque se sabe que estuvo rodeada de familiares en los últimos momentos.

A pesar de la tristeza que varias celebridades han expresado por su partida, la prensa colombiana e internacional reconoce el legado que dejó la actriz en la televisión de su país.

Según lo reportado, Reyes mostró interés por los escenarios desde que era pequeña, lo cual le llevó a destacar en la pantalla chica colombiana.

¿Quién fue Sandra Reyes?

Sandra Reyes nació en 1975 en Bogotá, Colombia. Tal como se mencionó anteriormente, su amor por las artes fue evidente desde temprana edad. Gracias a ello, la colombiana sobresalió en la televisión de su país, convirtiéndose en una de las actrices más queridas del público.

De acuerdo con distintos medios, la carrera de Reyes inició hace más de 20 años en la industria televisiva. Entre sus producciones más relevantes destacan Me llaman Lolita, Tres Milagros y Verdad oculta, Rigo y por supuesto, la teleserie Pedro el Escamoso, donde dio vida a la doctora Paula y compartió créditos con el actor Miguel Varoni.

Al conocer la noticia de su fallecimiento, Varoni fue una de las celebridades en pronunciarse en sus redes sociales oficiales: “Hasta siempre mi doctora Paula, no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón”, mencionó el actor.

¿Cuáles fueron los principales personajes de Sandra Reyes?

La doctora Paula Dávila, de la serie Pedro el Escamoso fue uno de sus personajes más recordados. Interpretó a una mujer fuerte y determinada que se convirtió en el interés romántico de Pedro Coral.

Sin embargo, Reyes dio vida a otros personajes, entre los que se encuentran: