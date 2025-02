Yuri, Thalía, Alejandro Sanz y otros artistas lamentan muerte de la cantante mexicana Paquita la del Barrio

“Adiós, mi Sra (señora)… ¡Serás recordada por generaciones que abrazaron tu música y tu legado!”, expuso en sus redes sociales la también cantante Yuri, quien al igual que Paquita es de Veracruz, estado del oriente de México.

Adiós mi Sra… serás recordada por generaciones que abrazaron tu música y tu legado! @paquitaoficialb pic.twitter.com/C61ie5u37X — Yuri (@OficialYuri) February 17, 2025

La mañana de este lunes 17 de febrero, la familia de Francisca Viveros Barradas, el verdadero nombre de Paquita, informó de la muerte de la artista, quien nació el 2 de abril de 1947 en Veracruz y fue una de las cantantes más emblemáticas del género regional mexicano.

“Desde su música, Francisca Viveros, 'Paquita la del Barrio', recreó cierta emoción femenina y enfrentó el machismo cotidiano. El cine gozó de su energía: en películas como ‘Modelo antiguo’ o ‘Cansada de besar sapos’. Te seguimos cantando, Paquita”, señaló en su cuenta oficial el Instituto Mexicano de Cinematografía.

En tanto, la también intérprete mexicana Tania Libertad expresó en su cuenta de Instagram su tristeza tras la muerte de quien consideraba su “amiga”.

“Partió nuestra amada Paquita La Del Barrio; te quedas en nuestros corazones. Buen viaje, querida amiga. Un abrazo solidario a sus familiares y seres queridos @paquitaoficialb #paquitaladelbarrio”, publicó.

El cantante español, Alejandro Sanz también se pronunció en su cuenta de X y lamentó la partida de la artista mexicana.

"Paquita la del Barrio. Esa Paquita que nos conquistó con su música capaz de arrancar un sentimiento y hacerlo canción. Gracias Paquita eres parte de la cultura eterna", publicó Sanz y agregó una fotografía en la que aparece tomado de manos con Paquita la del Barrio.

Paquita la del Barrio. Esa Paquita que nos conquistó con su música capaz de arrancar un sentimiento y hacerlo canción. Gracias Paquita eres parte de la cultura eterna 🙏 pic.twitter.com/i0FPsVIIHA — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 17, 2025

Thalía recordó la actuación en María Mercedes, una de sus novelas y dijo que se puso nerviosa al enterarse que Paquita la del Barrio participaría en una escena.

"Recuerdo que cuando me avisaron que Paquita iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, yo me puse tremendamente nerviosa. En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras", compartió Thalía en redes sociales.

La Secretaría de Cultura de México lamentó el fallecimiento de la cantante veracruzana, al destacar su trayectoria de más de cinco décadas, en las que estuvo nominada tres veces a los Premios Grammy en la categoría de música ranchera por sus álbumes Puro Dolor (2007), Eres Un Farsante (2010) y Romeo Y Su Nieta (2013).

“Su repertorio con más de 40 producciones discográficas que incluyen rancheras, banda y norteñas, se distinguió por alzar la voz en contra de las injusticias hacia las mujeres. Descanse en paz”, sentenció la dependencia.

Por su parte, el programa de revista Hoy, uno de los más populares en la televisión mexicana, también se unió a la tristeza por la muerte de la cantante.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la cantante #PaquitaLaDelBarrio Q.E.P.D.Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores”, expuso.

Asimismo, el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, que proporciona noticias de la farándula mexicana, lamentó el fallecimiento de la intérprete.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Paquita la del Barrio. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos en estos momentos Q.E.P.D”, dijo en redes sociales.

Políticos se unen a condolencias

La muerte de la intérprete de Rata de dos patas impactó incluso en personajes relacionados con la política de México, como Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz.

“Paquita la del Barrio, mujer veracruzana, quien con la cultura de trabajo y esfuerzo logró brillar con luz propia y una personalidad auténtica. Descanse en Paz”, señaló la mandataria estatal en su cuenta de X.

En tanto, Alejandro Moreno, presidente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó su pesar por el deceso de la cantante.

“Se nos fue Paquita la del Barrio, una gran cantante que con su voz y sus letras le puso sentimiento y carácter a la música mexicana. Su música no solo marcó generaciones, también se volvió parte de la cultura popular de México. Directa, auténtica y sin miedo a decir las cosas, así la recordaremos siempre", dijo.